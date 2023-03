La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que los militares dispararon sin ninguna provocación contra los siete jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues además, ellos estaban desarmados.

El organismo determinó que la muerte de cinco de los siete jóvenes en febrero pasado en Nuevo Laredo, fue producto de uso ilegítimo de armas de fuego por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues las víctimas no estaban armadas.

En la recomendación 95VG/2023 emitida a la Sedena el 21 de marzo de 2023, la CNDH precisó que los indicios en el lugar de los hechos y en las autopsias de las cinco víctimas mortales contradicen la versión de los militares.

Según la CNDH, los militares dispararon 117 veces contra los jóvenes en Nuevo Laredo. Esto sin ninguna agresión previa, provocación y sin que llevaran armas.

En la recomendación, el organismo señala que el pasado 26 de febrero, los siete jóvenes circulaban en una camioneta tipo pick up por la colonia Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, tras haber asistido a un antro pues iban de regreso a sus casas entre las 04:30 y las 04:50 horas.

La CNDH explicó que los jóvenes, “por sospecha”, fueron seguidos por 21 militares en 4 vehículos oficiales, y sin ninguna amenaza real ni comandos de voz, un militar accionó su arma de fuego a la parte trasera de la camioneta, acción que fue replicada por otros tres elementos.

“Sin embargo, se puede afirmar que no se encontraron armas dentro del vehículo particular. También que los vehículos oficiales no presentaron daños producidos por armas de fuego, que ningún elemento presentó lesiones y que todos los militares involucrados aseguraron que no vieron que desde el vehículo se originaran disparos”.

Recomendación de la CNDH