El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que México cuenta con un proyecto de nación definido y que la transformación impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo avanza hacia una nueva etapa de desarrollo y bienestar social.

Durante el programa Diálogos con Américo, el mandatario estatal analizó el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta y sostuvo que los cambios actuales forman parte de un proceso histórico que requiere continuidad para consolidar sus resultados.

Américo Villarreal destaca el humanismo mexicano como eje del proyecto

Villarreal Anaya señaló que el modelo de gobierno tiene como prioridad atender las necesidades de la población mediante políticas enfocadas en vivienda, alimentación, salud, educación y empleos dignos.

El gobernador ubicó la Cuarta Transformación dentro de la evolución histórica de México y consideró que, al igual que otros grandes procesos nacionales, sus cambios se desarrollan de manera gradual y requieren consolidarse a través de instituciones y resultados.

También destacó que los programas de bienestar alcanzan actualmente a millones de personas y relacionó esta política con una estrategia económica que busca fortalecer primero a los sectores sociales con mayores necesidades para dinamizar posteriormente al conjunto de la economía.

Américo Villarreal destaca rumbo de México con Claudia Sheinbaum (Cortesía )

Américo Villarreal resalta avances en derechos, economía y seguridad

El mandatario tamaulipeco también destacó cambios como la elección democrática del Poder Judicial, una mayor participación de las mujeres en la vida pública y profesional y el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos.

En materia económica, planteó la necesidad de mantener una relación equilibrada entre los sectores público y privado, con empresas que participen en el desarrollo nacional mediante responsabilidad social, empleos dignos y aportaciones a sus comunidades.

Sobre seguridad, explicó que Tamaulipas trabaja bajo los cuatro ejes planteados por Claudia Sheinbaum: atención a las causas, fortalecimiento de las instituciones, inteligencia y coordinación entre las corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

Finalmente, Villarreal Anaya sostuvo que México debe mantener su independencia y soberanía frente a un escenario internacional complejo, mientras aprovecha sus capacidades económicas, científicas y tecnológicas para impulsar un desarrollo con mayor bienestar social.