El crecimiento económico de Tamaulipas encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya comienza a acompañarse de una transformación en la educación superior y de una nueva generación de jóvenes que desarrolla proyectos de inteligencia artificial, robótica, nanotecnología y electromovilidad, algunos de los cuales han obtenido reconocimientos internacionales.

El gobernador Américo Villarreal planteó que el reto es vincular estas capacidades con las oportunidades de inversión y desarrollo que se abren en el estado, para que el crecimiento económico se traduzca en formación especializada, empleos, proveeduría y mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

Así como tenemos ahora grandes deportistas que nos traen medallas en muchas representaciones deportivas y nuestra juventud es un referente, ahora tenemos también quienes se destacan en la ciencia, en la tecnología, con ese espíritu de innovación y participación que es fundamental. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

Tamaulipas impulsa educación y talento joven en sectores estratégicos. (cortesía )

Tamaulipas acelera su actividad económica y fortalece su perfil industrial

De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del INEGI, Tamaulipas registró un crecimiento promedio anual de 2.12 por ciento entre el segundo trimestre de 2023 y el primero de 2026.

Después de una contracción de 0.9 por ciento en 2023, la entidad creció 2.4 por ciento tanto en 2024 como en 2025, mientras que en el primer trimestre de 2026 aceleró a 5.2 por ciento, el segundo mayor avance del país.

El comportamiento también se refleja en las actividades secundarias, que pasaron de una caída de 4.9 por ciento en 2023 a un crecimiento de 9.4 por ciento al inicio de 2026. A marzo operaban 350 establecimientos IMMEX y Tamaulipas mantenía posiciones relevantes a nivel nacional en exportaciones de productos químicos, aparatos eléctricos, equipo de computación, comunicaciones, componentes electrónicos y maquinaria.

Ante este nuevo perfil productivo,el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, llamó a fortalecer la vinculación entre las instituciones educativas y las vocaciones económicas de Tamaulipas.

Seguimos invitando aquí a los rectores de los tecnológicos, de las politécnicas y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para que no perdamos de vista estas grandes oportunidades que tiene Tamaulipas y seamos cada vez más pertinentes en la formación y las oportunidades que les demos a los jóvenes. Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas

Uno de los sectores estratégicos señalados es el energético. La propuesta contempla formar especialistas en energías renovables, instalación de celdas fotovoltaicas, generación eléctrica, aerogeneración, petroquímica, biotecnología energética, gas y refinados.

El objetivo, explicó el gobernador de Tamaulipas, es que los grandes proyectos generen conocimiento, especialización, empleo y cadenas locales de proveeduría, en lugar de operar como enclaves separados de las comunidades.

Como ejemplo, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal mencionó el proyecto de gas natural licuado desarrollado por Fortress y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De acuerdo con lo expuesto por el gobernador de Tamaulipas, inicialmente la totalidad de los trabajadores eran extranjeros, mientras que actualmente 95 por ciento son tamaulipecas y tamaulipecos que fueron capacitados para incorporarse a la industria de licuefacción de gas.

Jóvenes de Tamaulipas llevan proyectos tecnológicos a competencias internacionales

La formación de talento ya tiene resultados en instituciones educativas de Altamira, Ciudad Madero y Ciudad Victoria, cuyos estudiantes han participado en competencias en Corea del Sur, Tailandia, Bélgica, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Paraguay, Brasil y Suiza.

En el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Pedro Martín García Vite, Rubén Salas Cabrera y Brenda Lizeth Reyes García participan en Olinia, proyecto nacional para desarrollar vehículos eléctricos mexicanos impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. García Vite y Salas Cabrera pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y trabajan en áreas relacionadas con tren de potencia, sistemas eléctricos, motor e inversor.

En la Universidad Tecnológica de Altamira, Víctor Eduardo Acosta Villalón, Luis Jerónimo Loera Moreno y Rubén Alexander Rodríguez Muñoz desarrollaron KID-IA, una aplicación orientada a apoyar a personas con trastorno del espectro autista. El proyecto obtuvo Medalla de Oro y Grand Prize en la World Invention Creativity Olympic 2025, en Seúl.

Los mismos estudiantes crearon SEONIA, herramienta para apoyar a docentes en la adaptación de contenidos para alumnos con autismo, con la que alcanzaron el primer lugar internacional en FerCyTec 2025, en Paraguay.

También desde la UT Altamira surgió BAN-BOT, robot humanoide concebido para acompañar a adultos mayores y desarrollado inicialmente por Fernando Banda Rodríguez y Sofía Ximena Vargas Torres. El proyecto obtuvo el primer lugar general y el Premio de Excelencia en la Phatthalung International Science Fair 2026, en Tailandia.

La nanotecnología representa otra vía de especialización. Juan Arturo Curiel Bernal y Juan Ignacio Tonatiuh González Vázquez desarrollaron ECODOTS, basado en puntos cuánticos para detectar metales pesados en agua. El proyecto obtuvo el primer lugar y el reconocimiento como mejor proyecto internacional en Science Expo Belgium 2026, en Bruselas.

Entre los demás proyectos de la Universidad Tecnológica de Altamira se encuentran FITO, un biohidrogel para la liberación controlada de fertilizantes, ganador de una medalla de oro en Túnez; TERRA, un polímero biodegradable orientado a disminuir la generación de microplásticos y reconocido en Túnez y Emiratos Árabes Unidos; y HYDROFIX, un hidrogel híbrido con nanomateriales propuesto para la regeneración de tejido óseo.

En Ciudad Victoria, la comunidad NIX-LAB, con integrantes vinculados con la Universidad Politécnica de Victoria, desarrolla robots para exploración y rescate en zonas donde ingresar representa un riesgo para las personas. Sus proyectos NIXITO, Sentinel y Cuachic han obtenido posiciones nacionales e internacionales y consiguieron clasificaciones para competir en RoboCup 2026, en Corea del Sur.

La formación tecnológica también comienza antes de la universidad. Estudiantes de la Secundaria Técnica Número 1 “Álvaro Obregón”, de Ciudad Victoria, desarrollaron DEERBOT, proyecto que integra inteligencia artificial, drones y robótica para simular la dispersión inteligente de semillas en la ruta de la mariposa monarca. En julio, el equipo llegó a Ginebra, Suiza, donde alcanzó el quinto lugar mundial en el Robotics for Good Youth Challenge de AI for Good.

Tamaulipas impulsa educación y talento joven en sectores estratégicos. (cortesía )

Educación y desarrollo económico buscan avanzar de manera conjunta

Para Américo Villarreal Anaya, los resultados de los jóvenes representan una oportunidad para profundizar la vinculación entre educación y desarrollo económico bajo tres premisas: justicia social, formación de recursos humanos y activación económica.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal llamó a las instituciones educativas y a los sectores productivos a mantenerse atentos a las oportunidades de participación en proveeduría, demanda de servicios y formación profesional relacionadas con los nuevos desarrollos tecnológicos.

De esta manera, la educación se incorpora a la estrategia de desarrollo de Tamaulipas, mientras el estado fortalece sus capacidades industriales, energéticas y exportadoras y sus instituciones forman jóvenes en áreas como inteligencia artificial, robótica, electromovilidad, nanotecnología, nuevos materiales y energías renovables.