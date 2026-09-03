En Matamoros, Tamaulipas, unos padres decidieron ponerle un nombre poco común a su recién nacido: “Isisi”, y como era de esperarse, la elección de nombre rápidamente llamó la atención debido a que este surgió de un juego de palabras con la expresión “¿Y si sí?” que se popularizó con la Selección Nacional durante el Mundial 2026.

El caso fue confirmado por Omar Masso Quintana, titular de la Oficialía Primera del Registro Civil de Matamoros, quien explicó que la familia consideró original la expresión y decidió convertirla en el nombre de su hijo.

¿Por qué le pusieron “Isisi” al bebé de Tamaulipas?

De acuerdo con el funcionario Masso Quintana de Tamaulipas, el pequeño quedó registrado oficialmente únicamente como Isisi, sin otro nombre de pila; los apellidos de la familia no fueron revelados por cuestiones legales y de seguridad.

“Se le hizo original y a nosotros nos llamó la atención particularmente que se pusiera Isisi” Omar Masso Quintana, titular de la Oficialía Primera del Registro Civil de Matamoro

La elección está relacionada con la conversación generada alrededor de la Selección Mexicana y la expectativa de avanzar más allá del famoso quinto partido, en don de la frase “¿Y si sí?” se convirtió en una expresión recurrente entre los aficionados de la Selección Nacional durante el Mundial 2026 y terminó inspirando a estos padres tamaulipecos.

Así, una frase que se relaciona con el Tri durante su participación en el Mundial 2026, terminó convirtiéndose en el peculiar nombre de un bebé registrado oficialmente en Tamaulipas.