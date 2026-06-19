Tabasco refuerza su liderazgo en prevención y resiliencia al convertirse en sede del 1er Congreso Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres 2026, que se celebrará los días 3 y 4 de septiembre en Villahermosa.

El encuentro reunirá a especialistas, académicos, autoridades de los tres órdenes de gobierno, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil para analizar los desafíos que representan los riesgos hidrometeorológicos y climáticos para el desarrollo sostenible de México y América Latina.

Congreso de Reducción de Riesgos en Tabasco abre convocatoria a expertos en gestión del riesgo y desarrollo sostenible

El congreso impulsará el intercambio de conocimientos, experiencias y propuestas innovadoras para la reducción de riesgos y la adaptación al cambio climático.

La convocatoria está abierta a investigadores, profesionistas, estudiantes, organismos de protección civil y expertos en desarrollo sostenible.

El programa incluye conferencias magistrales, paneles de discusión, talleres, trabajos libres, carteles científicos y una exposición fotográfica.

Los ejes temáticos serán cambio climático, gestión integral del riesgo, resiliencia territorial e innovación tecnológica aplicada a la prevención de desastres.

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria e inscribirse en www.cired.com.mx.

Villahermosa será sede del 1er Congreso Internacional sobre Reducción de Riesgos de Desastres en septiembre.
Villahermosa será sede del 1er Congreso Internacional sobre Reducción de Riesgos de Desastres en septiembre. (Cortesía)