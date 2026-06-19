Tabasco refuerza su liderazgo en prevención y resiliencia al convertirse en sede del 1er Congreso Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres 2026, que se celebrará los días 3 y 4 de septiembre en Villahermosa.

El encuentro reunirá a especialistas, académicos, autoridades de los tres órdenes de gobierno, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil para analizar los desafíos que representan los riesgos hidrometeorológicos y climáticos para el desarrollo sostenible de México y América Latina.

Congreso de Reducción de Riesgos en Tabasco abre convocatoria a expertos en gestión del riesgo y desarrollo sostenible

El congreso impulsará el intercambio de conocimientos, experiencias y propuestas innovadoras para la reducción de riesgos y la adaptación al cambio climático.

La convocatoria está abierta a investigadores, profesionistas, estudiantes, organismos de protección civil y expertos en desarrollo sostenible.

El programa incluye conferencias magistrales, paneles de discusión, talleres, trabajos libres, carteles científicos y una exposición fotográfica.

Los ejes temáticos serán cambio climático, gestión integral del riesgo, resiliencia territorial e innovación tecnológica aplicada a la prevención de desastres.

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria e inscribirse en www.cired.com.mx.