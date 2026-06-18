El programa Bienestar en tu Mesa ha beneficiado a más de 7 mil familias tabasqueñas de distintos municipios, como parte de una estrategia estatal enfocada en garantizar el acceso a alimentos nutritivos y fortalecer la economía de hogares con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.

Durante las jornadas realizadas en Tacotalpa, Emiliano Zapata y Nacajuca, el Gobierno de Tabasco a cargo de Javier May, entregó apoyos alimentarios consistentes en vales canjeables en Tiendas Bienestar, con el propósito de facilitar la compra de productos de la canasta básica.

El gobernador de Tabasco Javier May Rodríguez destacó que esta iniciativa busca garantizar el derecho a la alimentación y mejorar las condiciones de bienestar de las familias.

Cuando hay alimento en la mesa, hay tranquilidad en el hogar y se abren mejores condiciones para crecer con salud y acceder a nuevas oportunidades. Javier May Rodríguez gobernador de Tabasco

La iniciativa impulsada por Javier May Rodríguez fortalece la alimentación y la economía familiar mediante apoyos. (CORTESÍA )

Bienestar en tu Mesa fortalece la alimentación y la economía familiar

El gobernador de Tabasco, Javier May explicó que la entrega periódica de estos apoyos permitirá asegurar alimentos en los hogares y contribuirá al fortalecimiento de las economías comunitarias.

Asimismo, señaló que el programa es resultado de una política basada en la austeridad, la disciplina financiera y el combate a la corrupción, lo que ha permitido destinar más recursos a las familias que más lo necesitan.

El gobernador de Tabasco, Javier May subrayó que los recursos públicos ahora llegan de manera directa a la población, sin intermediarios, lo que ha permitido ampliar la cobertura de los programas sociales en Tabasco.

Además, sostuvo que Bienestar en tu Mesa complementa las acciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientadas a fortalecer la autosuficiencia alimentaria y mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas.