La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca informó que 2 mil 501 personas fueron detenidas durante el primer semestre de 2026 como resultado de los operativos, labores de inteligencia e investigaciones realizadas de manera coordinada entre corporaciones estatales y fuerzas federales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Alejandro Leal López, señaló que las acciones implementadas se han enfocado en fortalecer las capacidades de inteligencia, investigación y reacción operativa de las instituciones.

Asimismo, afirmó que la estrategia busca consolidar corporaciones más profesionales y mantener una política de “cero impunidad”, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva y fortalecer la seguridad en la entidad.

Tabasco registra reducción en homicidios, extorsión y robo, según la ENSU

Las autoridades estatales destacaron que diversos indicadores muestran una disminución en la incidencia delictiva. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente a Villahermosa, 22.2 por ciento de los hogares reportó haber sido víctima de robo o extorsión, cifra inferior al promedio nacional de 26.1 por ciento.

Además, informaron que la incidencia de extorsión disminuyó de 15.5 a 9.2 por ciento, mientras que el homicidio doloso registró una reducción de 37 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. También señalaron que en varios municipios del estado no se han registrado asesinatos durante los últimos meses.

Por su parte, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Francisco Zúñiga Hernández, consideró que estos resultados representan un avance en materia de seguridad, aunque reconoció que aún existen desafíos para consolidar la recuperación de la tranquilidad y fortalecer la confianza de la ciudadanía.

Finalmente, los integrantes de la FIRT Olmeca reiteraron el llamado a la población para utilizar los canales oficiales de denuncia y colaborar con las autoridades, a fin de fortalecer las investigaciones y mantener el trabajo coordinado entre la sociedad y las instituciones de seguridad y procuración de justicia.