La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca desplegó operativos en los municipios de Huimanguillo, Centla y Centro, con un saldo de cinco personas detenidas por probable participación en delitos contra la salud y portación ilegal de armas de fuego.

Las acciones forman parte de los resultados del Gabinete de Seguridad de Tabasco correspondientes al periodo del 12 al 14 de junio de 2026, producto de la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

FIRT Olmeca asegura droga, armas, vehículos e inmueble en operativos coordinados en Tabasco

Los operativos dejaron el aseguramiento de un arma de fuego, un cargador y 15 cartuchos útiles, además de un vehículo y tres motocicletas. En materia de narcóticos se decomisaron 160 dosis, entre ellas 115 de marihuana, 38 de cristal y 7 de cocaína, así como equipos de radiocomunicación y dinero en efectivo.

Por otra parte, trabajos de investigación e inteligencia permitieron asegurar un inmueble en Huimanguillo como parte de las acciones para combatir actividades ilícitas en la región.

En el municipio de Centro, recorridos preventivos en colonias, centros comerciales, cajeros automáticos y paraderos de transporte público resultaron en la inspección de 803 vehículos, 566 motocicletas y la verificación de mil 367 personas, además de entrevistas a 841 ciudadanos.

Finalmente, el operativo “Cárcel Segura” en el Centro Penitenciario Número 1 de Villahermosa incluyó la revisión de 105 personas privadas de la libertad, conforme a los protocolos establecidos.