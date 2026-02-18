El estado de Tabasco se posiciona en el lugar 14 a nivel nacional por casos de sarampión, al registrar 53 contagios confirmados hasta el corte del 17 de febrero de 2026, informó la Secretaría de Salud estatal.

De acuerdo con la dependencia, todos los casos han sido diagnosticados y atendidos oportunamente, gracias al funcionamiento permanente del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en los 17 municipios, lo que ha permitido dar seguimiento inmediato a cada reporte.

Campaña de vacunación alcanza 82% de avance en Tabasco

La entidad mantiene un avance significativo en la campaña de inmunización. Hasta el momento se han aplicado 243 mil 811 dosis, lo que representa un 82% de cobertura.

Las instituciones que conforman el sector salud en el estado (IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, ISSET, Sedena y Semar) cuentan con abasto suficiente de vacunas SRP (sarampión, rubéola y paperas), conocida como triple viral, así como de la vacuna SR (sarampión y rubéola) o doble viral.

Además, Tabasco se encuentra entre las entidades prioritarias del Gobierno Federal, por lo que en los próximos días arribará una remesa adicional de 609 mil dosis de vacunas SR y SRP, lo que garantizará mayor disponibilidad del biológico y fortalecerá la protección de la población.

Tabasco confirma 53 casos de sarampión y refuerza vacunación (Cortesía )

Autoridades de Tabasco exhortan a completar vacunación contra sarampión

La Secretaría de Salud exhortó a la ciudadanía que aún no cuenta con su esquema completo a acudir a su centro de salud o unidad médica con la Cartilla Nacional de Salud. En caso de no contar con el documento, el personal entregará un comprobante para su registro.

Los grupos prioritarios son:

Niños de 6 a 11 meses, para la aplicación de la “dosis cero”.

Niñas y niños de 12 a 18 meses y de 1 a 9 años, para primera o segunda dosis.

Personas de 10 a 49 años que no recuerden haberse vacunado, quienes deben acudir por un refuerzo.

Personal educativo, de salud y jornaleros agrícolas, quienes también deben vacunarse.

Las autoridades reiteraron que todas las vacunas son seguras y gratuitas.

En caso de presentar dificultades para recibir la vacuna, la población puede comunicarse al 993 310 0000, extensión 81030, de la Unidad de Atención Ciudadana, de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.