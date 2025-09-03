El gobernador del estado de Tabasco, Javier May Rodríguez, participó en la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, donde ratificó su compromiso con la ciudadanía para recuperar la paz.

El mandatario señaló que en los últimos meses se ha observado en Tabasco una disminución en los delitos de homicidio doloso y robo de vehículo, cifras que muestran que la estrategia de seguridad va en el sentido correcto.

El gobernador del estado de Tabasco, Javier May Rodríguez, participó en la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad (Cortesía)

En el evento, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador destacó el apoyo del Gobierno de México en tareas de seguridad que se traducen en una entidad más segura.

“Las acciones para recuperar la paz en Tabasco son acciones conjuntas entre el Gobierno del Pueblo y el apoyo incondicional del Gobierno de México que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo del secretario Omar García Harfuch. Nuestro reconocimiento y gratitud en nombre de todas y todos los tabasqueños” Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

Javier May asiste a informe de Sheinbaum y toma de protesta en la SCJN

Durante la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, la presidenta de México reportó que prácticamente todos los delitos de alto impacto presentan una tendencia a la baja, una situación no vista en varios años.

Claudia Sheinbaum aseguró que esto no sería posible sin el apoyo y asistencia de gobernadoras y gobernadores, y también agradeció el compromiso de su gabinete de seguridad, encabezado por Omar García Harfuch.

El promedio diario de homicidios dolosos, expuso la mandataria, es 25 por ciento menor respecto al inicio del sexenio y en 26 estados la tendencia es a la baja, incluyendo Tabasco, donde las acciones de coordinación han sido clave para dar resultados a favor de las y los mexicanos.

Javier May también estuvo presente en Palacio Nacional para la ceremonia con motivo del primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, donde se dieron a conocer buenas noticias en materia económica y social.

“Acciones concretas con las que se está transformando la vida de millones de mexicanas y mexicanos a través de programas que buscan el bienestar social de las familias. México se encuentra en la mejor época, con 13 millones de personas que han salido de la pobreza gracias a los programas que han puesto en el centro de la política pública a quienes más lo necesitan, bajo el principio rector de la cuarta transformación de que por el bien de todas y todos, primero las y los pobres” Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

Asimismo, acudió a la toma de protesta de ministras y ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde aseguró que México comienza una nueva etapa en la impartición de justicia en la que las personas juzgadoras se comportarán con una actitud más abierta, plural y cercana a la ciudadanía.