Las ‘Rutas de la Salud’ en Tabasco fueron inauguradas por el gobernador Javier May, con la participación vía online de Claudia Sheinbaum.

Así se dio salida a 28 vehículos que permitirán distribuir más de un millón 90 mil medicamentos a 503 unidades médicas en los 17 municipios del estado .

Las ‘Rutas de la Salud’ forman parte de un modelo nacional que atenderá mensualmente 9 mil 61 unidades médicas mediante mil seis rutas, eliminando barreras logísticas.

Cobertura de las ‘Rutas de la Salud’

El programa ‘Rutas de la Salud’ incluye 13 rutas terrestres y acuáticas en Tabasco.

Arrancan ‘Rutas de la Salud’ en Tabasco (Cortesía)

Con ello se asegura que todos los medicamentos, incluidos oncológicos y para enfermedades crónicas , lleguen de manera oportuna a hospitales y unidades de salud de segundo y tercer nivel.

El objetivo es garantizar abasto constante y acceso a salud gratuita de calidad.

Javier May anuncia complemento con programas federales

Javier May anunció que la estrategia se integra con el programa La Clínica es Nuestra, en el que comités locales administran los recursos para mantenimiento y equipamiento de las unidades médicas.

Esto, para asegur infraestructura en óptimas condiciones y reforzando la eficiencia en la distribución de insumos de salud.