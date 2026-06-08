El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, realizó una supervisión del programa Sembrando vida en el municipio de Jalapa de Méndez, donde se informó que a la fecha se suman 20 mil los sembradores que empezaron ya a cosechar árboles frutales y maderables; esta labor ayuda a consolidar el objetivo de recuperar el medio ambiente mediante la reforestación y alcanzar la soberanía alimentaria.

Durante esta edición, el mandatario destacó que en poco menos de dos años de haberse instituido ya dejó resultados, con apoyos que llegan directamente a los trabajadores del campo con una derrama anual de mil 200 millones de pesos

No es que tengamos más presupuesto (que administraciones anteriores), sino que ya no se permite la corrupción y hoy alcanza para los que menos tienen. Javier May, gobernador de Tabasco

También el mandatario dijo que esta estrategia recompone el tejido social y fortalece el trabajo en unidad y equipo, puesto que se trabaja en comunidades de aprendizaje campesino, donde participan familias y miembros de localidades enteras.

Javier May supervisó los avances del programa; se han invertido 1,200 mdp anuales en esta iniciativa. (CORTESÍA. )

En próximos días se entregarán los resultados para fijar un precio justo al cacao

Hace un par de semanas, en su visita a Tabasco, la presidenta acordó con el jefe del Ejecutivo estatal una estrategia para garantizar que en la venta del cacao las ganancias lleguen directamente a los productores, sin intermediarios y poder acabar con el “coyotaje”.

Javier May recordó a las y los sembradores que en los próximos días se entregará a la presidenta Claudia Sheinbaum los resultados del proyecto que está en desarrollo para fijar un precio justo al cacao tabasqueño, el cual consideró como un hecho de justicia social.