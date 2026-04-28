El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, dio inicio a la Semana Nacional de Vacunación 2026, que se realizará del 25 de abril al 2 de mayo, con la aplicación de más de 315 mil dosis en todo el estado.

La jornada incluye la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, como parte de una estrategia integral para fortalecer la salud pública en Tabasco.

Javier May impulsa vacunación y posiciona a Tabasco como referente en salud pública

El mandatario estatal subrayó que esta campaña va más allá de un acto protocolario, al representar una acción directa para llevar servicios de salud a todas las comunidades y reforzar la atención a la población.

Uno de los principales indicadores es que Tabasco alcanzó el 100.1% de la meta de vacunación contra el sarampión, superando el objetivo en tiempo récord.

Este resultado refleja la capacidad operativa y coordinación entre autoridades, además de estrategias como la aplicación de vacunas en plazas comerciales, escuelas y espacios públicos, lo que permitió ampliar la cobertura de manera acelerada.

Javier May arranca vacunación 2026 en Tabasco con más de 315 mil dosis. (Cortesía)

Tabasco garantiza cobertura total con despliegue en todo el estado

El avance ha sido posible gracias a la articulación entre las políticas nacionales de salud y su implementación local, consolidando el cumplimiento de objetivos sanitarios.

Durante la Semana Nacional de Vacunación, se desplegará personal en más de 600 unidades médicas, incluyendo centros de salud, hospitales y unidades móviles.

Asimismo, se instalarán módulos en las 17 jurisdicciones sanitarias, con el objetivo de garantizar el acceso oportuno y gratuito a la vacunación en toda la entidad.

Con estas acciones, Tabasco fortalece su estrategia preventiva y avanza hacia una cobertura total en vacunación, priorizando el bienestar de la población.