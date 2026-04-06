Con una afluencia superior a 26 mil visitantes, Tabasco llevó su riqueza cultural al Complejo Cultural Los Pinos en la Ciudad de México, donde transformó el recinto en un escaparate del sureste del país.

La jornada reunió a 100 creadores, entre artesanos, cocineras tradicionales y artistas, quienes mostraron la identidad tabasqueña a través de expresiones culturales y gastronómicas.

Tabasco lleva gastronomía y tradiciones a Los Pinos

El evento “Tabasco en Los Pinos” incluyó la participación de las Cocinas de Humo, donde cocineras tradicionales ofrecieron platillos de la cocina chontal, así como productos derivados del cacao, atrayendo a miles de visitantes.

Además, se exhibieron artesanías con piezas de arte utilitario elaboradas en telar de cintura, fibras vegetales y madera, lo que impulsó la promoción del trabajo artesanal del estado.

La oferta cultural también incluyó la participación del Ballet Folklórico y la Marimba Juvenil del Centro de Estudios e Investigaciones de las Bellas Artes (CEIBA), quienes complementaron la jornada con presentaciones artísticas.

Tabasco conquista Los Pinos: más de 26 mil visitantes celebran su cultura. (Cortesía)

Durante el evento, se realizaron talleres, entre ellos actividades de técnicas pictóricas con chocolate, dirigidas al público asistente.

La secretaria de Cultura de Tabasco, Aída Elba Castillo Santiago, agradeció al Gobierno de México la invitación y señaló que este encuentro representó más que una muestra cultural.

Destacó que el evento permitió proyectar a Tabasco como una expresión viva de sus tradiciones, al tiempo que fortaleció su presencia en espacios culturales a nivel nacional.