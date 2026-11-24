El gobernador Javier May Rodríguez informó que Tabasco registró un crecimiento laboral de 3.8 por ciento, con lo que se ubicó en el quinto lugar nacional en generación de empleo. A octubre de 2026, la entidad acumuló 12 mil 31 nuevas plazas laborales y reportó ocho meses consecutivos de crecimiento, de acuerdo con indicadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante una conferencia de prensa en la que presentó el balance de los programas productivos y de bienestar rumbo al cierre del año, el mandatario señaló que el estado sumó 7 mil 601 empleos más que en 2025 y revirtió una tendencia de 27 meses de caída en este indicador.

Javier May destaca recuperación del empleo en Tabasco

De acuerdo con el Sistema de Consulta Dinámica de Información del IMSS, las cifras de octubre de 2026 muestran un incremento acumulado de 12 mil 31 plazas laborales en Tabasco, resultado que colocó a la entidad en el quinto sitio nacional en generación de empleo.

Javier May atribuyó estos resultados a las condiciones económicas actuales y destacó la importancia de mantener una administración responsable de los recursos públicos. También señaló que durante años se desaprovechó el presupuesto estatal, mientras que ahora, afirmó, las medidas de austeridad están dando resultados.

El gobernador sostuvo que el crecimiento laboral forma parte de las condiciones que permiten ampliar las oportunidades económicas para las familias tabasqueñas.

Javier May destaca crecimiento laboral y programas productivos en Tabasco (Cortesía )

Pescando Vida y Sembrando Vida contribuyen a la economía familiar

El mandatario también destacó el impacto de los programas Pescando Vida y Sembrando Vida en los ingresos de las familias beneficiarias. Explicó que, aunque sus participantes no se contabilizan como trabajadores formales, estas iniciativas contribuyen a mejorar sus condiciones económicas y forman parte de la estrategia estatal para combatir la pobreza.

Según explicó, los recursos que reciben las familias se reflejan en su capacidad de consumo, en reparaciones de sus viviendas y en el financiamiento de la educación de sus hijos. Además, señaló que estos programas buscan fortalecer el tejido social y generar alternativas económicas para que los jóvenes permanezcan en sus comunidades.

Sobre Pescando Vida, Javier May indicó que el programa avanza hacia la meta de que cada familia beneficiaria produzca 500 kilogramos de mojarra al mes, volumen que, de acuerdo con el gobernador, puede representar ingresos de 35 mil pesos mensuales.

En cuanto a Sembrando Vida, destacó que sus beneficios incluyen la recuperación de la superficie vegetal de Tabasco y el fortalecimiento de la economía de las familias que participan en el programa.