La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reconoció a 10 elementos de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) por los resultados obtenidos en el combate a delitos de alto impacto, acciones que han mejorado la seguridad y la paz en el estado.

SSP Michoacán consolida coordinación con autoridades federales

Durante la ceremonia, José Antonio Cruz Medina, titular de la SSP Michoacán, destacó que este tipo de reconocimientos son parte de una política institucional que fortalece la motivación, competitividad sana y el sentido de pertenencia dentro de la corporación.

Asimismo, subrayó que los resultados obtenidos son gracias a la confianza institucional y la coordinación entre autoridades federales y estatales, posicionando a la SSP como una institución confiable a nivel nacional.

SSP reconoció a diez elementos de Investigación Especializada por su labor contra delitos de alto impacto (Cortesía)

Por otra parte, Cruz Medina dio a conocer que las detenciones y todas las acciones relevantes estarán acompañadas de estímulos económicos para dignificar el esfuerzo y los resultados de los elementos de seguridad.

Finalmente, Rafael Toriz Lule, subsecretario de Investigación Especializada, aseguró que los resultados son gracias a un trabajo que incluye seguimiento, análisis e investigación y toma de decisiones bajo presión, lo que demuestra el mérito, disciplina y la efectividad operativa de la institución.

Con estos reconocimientos, el gobierno de Michoacán y la SSP reafirman su compromiso de dignificar el trabajo de los elementos de seguridad, para garantizar acciones efectivas que impacten directamente en la seguridad y tranquilidad de las y los ciudadanos.