Como parte de una política de cero tolerancia a la corrupción, el Gobierno de Michoacán informó de la separación de nueve elementos de la Guardia Civil que son investigados por su presunta participación en actos de extorsión contra automovilistas y abuso de autoridad.

Gobierno de Michoacán aplica política de cero tolerancia a la corrupción

De acuerdo con las autoridades, la medida se adoptó tras denuncias ciudadanas que alertaron sobre prácticas irregulares por parte de los elementos, quienes habrían intentado obtener dinero a cambio de no aplicar supuestas infracciones de tránsito.

Las autoridades estatales señalaron que la separación de los policías tiene como objetivo garantizar investigaciones imparciales, evitar interferencias en los procesos y reforzar el mensaje de que ningún abuso será encubierto, sin importar el rango o la antigüedad de los elementos involucrados.

Este caso ocurre luego de que el Gobierno de Michoacán eliminara las multas de tránsito estatales, con el objetivo de frenar las prácticas de extorsión, intimidación o cobros indebidos por parte de agentes de seguridad.

Gobierno de Michoacán reiteró su política de cero tolerancia a la corrupción policial (Cortesía)

Con esta medida, se busca que los cuerpos policiales se enfoquen exclusivamente en labores de prevención del delito y protección ciudadana, dejando fuera cualquier función recaudatoria.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detalló que cuatro elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado en diciembre de 2025, mientras que cinco más enfrentaron procesos similares en enero de 2026, todos relacionados con presuntas conductas indebidas durante operativos y revisiones vehiculares.

Finalmente, José Antonio Cruz Medina, titular de la SSP, aseguró que existe coordinación permanente con las autoridades investigadoras para dar seguimiento a las denuncias y aplicar sanciones conforme a la ley.

El Gobierno estatal reiteró el llamado a la población para denunciar cualquier abuso policial, asegurando que todas las quejas son atendidas y que los señalamientos cuentan con consecuencias reales.

Con estas acciones, Michoacán refuerza su compromiso de depurar las corporaciones de seguridad, sancionar conductas indebidas y consolidar una policía cercana a la ciudadanía.