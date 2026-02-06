Durante la Conferencia del Pueblo, la Secretaría de Gobernación dio a conocer los avances obtenidos en Michoacán en materia de violencia, gracias a la estrategia federal de Atención a las Causas que Generan la Violencia.

Gobierno federal impulsa acciones integrales para reducir la violencia en Michoacán

La subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena, en nombre de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que se realizaron 3 mil 29 sesiones de las Mesas de Paz estatales y regionales, con el objetivo de generar acciones y operativos en materia de gobernabilidad y seguridad.

La funcionaria explicó que más de 59 mil personas participaron en 308 Jornadas por la Paz, al mismo tiempo que se continúa con la instalación de Consejos de Paz y Justicia Cívica en todos los municipios de Michoacán.

Estrategia de Atención a las Causas fortalece gobernabilidad y paz en Michoacán (Cortesía)

Por otra parte, detalló que el Tianguis del Bienestar llegó a los municipios de Aquila y Coalcomán de Vázquez Pallares, donde más de 391 mil artículos nuevos fueron entregados para beneficiar a más de 25 mil personas.

Bárcena señaló que el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se ha llevado a cabo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, donde se han canjeado de manera voluntaria y anónima 213 armas de fuego por dinero en efectivo en:

Álvaro Obregón

Apatzingán

Ciudad Hidalgo

Morelia

Tuxpan

Zamora

Finalmente, Rocío Bárcena aseguró que gracias al trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales, se logró brindar más de 328 mil servicios a la población michoacana.

Con estos resultados, Michoacán continúa avanzando en materia de seguridad para construir un territorio en paz y garantizar la seguridad de las y los michoacanos.