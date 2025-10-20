El equipo “Space Sheeps” del Tecnológico de Monterrey, campus Querétaro, marca logro histórico al convertirse en el único representante de América Latina que clasificó a la gran final del hackathon DefInSpace 2025, organizado por el Commandement de l’Espace de Francia.

Este logro es resultado del trabajo constante de Querétaro por consolidarse como potencia mundial en manufactura aeroespacial, fortaleciendo su ecosistema industrial y educativo en el sector espacial.

Querétaro impulsa el sector aeroespacial de México

Querétaro ha tenido un crecimiento promedio anual de 17.2% durante los últimos nueve años. El estado concentra 72% de la fabricación aeroespacial mexicana, 13% del diseño e investigación y 11% del mantenimiento y reparación.

Por su parte, el campus Querétaro del Tecnológico de Monterrey se ha establecido como un centro de formación de talento especializado, aprovechando la sinergia con más de 300 empresas aeroespaciales establecidas en México y el robusto clúster regional.

Es en este contexto que el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, anunció planes para certificar el Aeropuerto Internacional de Querétaro como puerto espacial, con el objetivo de atraer inversión al sector espacial comercial emergente.

“Space Sheeps” se prepara para la gran final

Tras 24 horas intensas de trabajo durante la fase clasificatoria del 10 y 11 de octubre, “Space Sheeps” superó a equipos de instituciones de Europa, Asia y África, asegurando su lugar entre los semifinalistas del desafío técnico.

El equipo queretano competirá el próximo 28 de noviembre en París contra once contendientes de élite, incluidos representantes de la École des Commissaires des Armées de Francia, el Campania Aerospace District de Italia, instituciones de Senegal y el Proteus Team, seleccionado especialmente por el jurado del IUT de Mantes.

El tema de DefInSpace 2025 —vigilancia por video en tiempo real desde órbita baja— representa uno de los retos más complejos de la defensa espacial contemporánea. La competencia exige soluciones técnicas, operacionales y estratégicas que permitan obtener inteligencia actualizada de manera autónoma y continua, un elemento crítico para las fuerzas armadas modernas.

Space Sheeps coloca a Querétaro como referente latinoamericano

La ausencia de otros equipos latinoamericanos, como Brasil, Perú, Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, en las semifinales resalta no solo el mérito de Space Sheeps, sino también la oportunidad de crecimiento para la región.

Históricamente, Europa ha dominado este tipo de competencias, con equipos franceses, italianos y alemanes ocupando los primeros lugares. Sin embargo, la presencia mexicana en la final abre la puerta a una mayor inversión en educación e investigación aeroespacial en América Latina.

Los dos equipos ganadores de la gran final recibirán como premio un viaje con todos los gastos pagados al Puerto Espacial Europeo de Kourou, en Guyana Francesa, para presenciar el lanzamiento de cohetes y satélites desde una de las instalaciones más avanzadas del mundo.

Para Space Sheeps, sin embargo, el mayor premio ya está asegurado: demostrar que el talento mexicano puede competir en los escenarios más exigentes de la innovación aeroespacial global.

La comunidad aeroespacial queretana seguirá de cerca los resultados del 28 de noviembre. Una victoria mexicana en París no solo sería un logro académico y tecnológico, sino la confirmación de que Querétaro y México están listos para jugar en las grandes ligas del sector espacial del siglo XXI.