El Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Cultura informó que durante 10 días se presentarán 24 actividades artísticas, musicales y de divulgación científica inspiradas en la Luna con el fin de promover un espacio cultural atractivo para todos.

Dentro de este programa se integra la exposición “La Luna llega a Querétaro”, del artista británico Luke Jerram, que hasta ahora ha reunido a más de 141 mil visitantes en sus primeras dos sedes: Plaza Fundadores y Alameda Hidalgo.

Una experiencia cultural y visual de alto nivel

Daniela Salgado, titular de la Secretaría de Cultura, destacó que estas iniciativas fortalecen la identidad y el sentido de comunidad al promover una oferta artística y cultural diversa y accesible para todos los queretanos.

Entre los proyectos más destacados se encuentra la exposición “La Luna llega a Querétaro”, una obra del artista británico Luke Jerram que ha sido admirada por más de 20 millones de personas en más de 30 países.

Esta obra también ha estado presente en eventos de talla internacional como los Juegos de la Commonwealth, Art Basel Miami y la Capital Europea de la Cultura en Aarhus. En México, más de 2 millones de visitantes la disfrutaron en el Museo Nacional de Historia.

La exposición continuará su recorrido por nuevas sedes en la capital:

Santa Rosa Jáuregui: del 15 al 19 de octubre

Jardín Guerrero: del 22 al 26 de octubre

La instalación combina proyección visual, iluminación y una composición sonora envolvente del músico Dan Jones, ganador de los premios BAFTA e Ivor Novello. En cada sede se realizan además eventos complementarios con talento local, que acompañan la pieza y enriquecen la experiencia de los visitantes.

"La Luna llega a Querétaro" exposición de Luke Jerram en exhibición durante octubre. (Cortesía)

Durante el resto del mes de octubre, la exposición seguirá presente en Querétaro para que niños y adultos puedan disfrutarla, reafirmando a la ciudad como un referente cultural donde el arte se vive en sus calles, plazas y parques.