Suspendieron a una funcionaria de Sonora por la mutilación de 2 mil rayas; justificaron lo que hicieron bajo el argumento de evitar que esta especie picara a turistas.

Elizabeth Guerrero Moreno, la coordinadora del Departamento de Ecología del municipio de Huatabampo, fue suspendida luego de que alrededor de 2 mil rayas fueron mutiladas para evitar que picaran a turistas en la playa Huatabampito.

Luego de que esta cruel medida causó indignación, a través de su cuenta de Facebook, el alcalde de Huatabampo, Juan Jesús Flores Mendoza, anunció la suspensión de la funcionaria Guerrero Moreno.

Y aseguró que no se tolerarán decisiones unilaterales ni se permitirán medidas que dañen, en particular de las especies marinas y aunque no estén protegidas por la ley.

Mutilación de rayas en Sonora (Especial)

Denuncian mutilación de 2 mil rayas en Sonora

De acuerdo con medios locales, durante la última semana de marzo, personal de Ecología de Huatabampo en Sonora capturó y mutiló, retirando el aguijón a unas 2 mil rayas y luego las regresó al mar.

Esto con el objetivo de disminuir el índice de picaduras por rayas durante las vacaciones de Semana Santa en turistas.

A través de redes sociales se difundieron imágenes que muestran cómo personal de Ecología retiraba el aguijón a las rayas y aplaudían la medida contra esta especie marina.

Un video que comenzó a circular a favor de la mutilación de rayas menciona:

“Pero le quitan este aguijón con la finalidad de que ustedes puedan entrar al agua, se puedan bañar, se puedan divertir, y al mismo tiempo se puedan ir sin ningún percance. Felicidades por esta chamba acá que se está realizando por parte del Departamento de Ecología, así como por parte del Ayuntamiento”. video pro mutilación de rayas

La misma Elizabeth Guerrero Moreno justificó la decisión argumentando que estos animales marinos no sufren daños pues los aguijones se regeneran con el tiempo.

Sin embargo, la mutilación de rayas en Sonora causó indignación entre agrupaciones ambientalistas, quienes interpusieron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por este acto de crueldad animal.

Y acusaron que esta práctica es una violenta costumbre en Huatabampo, incluso, recordaron que desde hace cuatro años existe una petición en Change.org con más de 10 mil firmas para frenar la mutilación de rayas.

Huatabampo colaborará con la Profepa en el tema de mutilación de rayas

Además de anunciar la suspensión de la funcionaria de Ecología de Huatabampo por la mutilación de 2 mil rayas, el gobierno municipal dijo que colaborará con la Profepa para atender las denuncias por este tema.

A través de un comunicado, señalaron que están a la disposición de los requerimientos de la Profepa, dependencia que está atendiendo la denuncia de ambientalistas y “con todo sentido de responsabilidad, acataremos el resultado de su dictamen oficial”.

Asimismo, el municipio anunció que el gobierno de Sonora enviará a un biólogo marino de la Dirección General de Protección y Bienestar Animal para que haga una evaluación a fondo de la situación y provea de esquemas de capacitación para evitar estas situaciones.

Y que han girado instrucciones para que la mutilación de rayas, bajo ninguna justificación, se vuelva a repetir.