Cada vez es más común que haya nuevos espacios para que los dueños y sus amigos perrunos puedan convivir, comer, o simplemente pasear.

Es normal ver a una gran variedad de perros criollos y de raza en estos espacios, sin embargo, aún son discriminadas algunas razas por ser consideradas como peligrosas.

A través de la plataforma de TikTok, una usuaria denunció que su perrita raza Pitbull fue discriminada en la Plaza Mítikah, la cual es supuestamente pet friendly.

Aunque la Pitbull discriminada usaba un tierno impermeable rosa, este no fue suficiente para que los guardias le permitieran el paso.

el lado tierno de los pitbull.

Niegan la entrada a una perrita Pitbull en Plaza Mítikah

Una perrita Pitbull fue discriminada en compañía de su dueña justo cuando se disponían a ingresar a la Plaza Mítikah. De acuerdo con la usuaria de TikTok, los guardias le negaron la entrada por tratarse de una “raza peligrosa”.

Un video compartido por la usuaria Iris Pinto, muestra a su perrita Pitbull color café con la siguiente descripción:

“No me dejaron entrar al centro comercial Mítikah. El policía le dijo a mi mami que yo no podía entrar porque era de raza agresiva. Pero les prometo que yo no soy agresiva, solo quería caminar un ratito y estrenar mi nuevo impermeable. Me juzgan sin siquiera conocerme”.

Estos perjuicios nacen a partir de la “mala fama” de los Pitbull, pues supuestamente se trata de una raza inestable y peligrosa.

En redes sociales se pronuncian por la discriminación que sufrió la perrita Pitbull

Miles de comentarios en la plataforma de TikTok expresaron su opinión tras la discriminación que ambas sufrieron al interior de la Plaza Mítikah.

Algunos usuarios externaron que la perrita Pitbull tenía una cara muy dulce, otros afirmaron que existen humanos más peligrosos que están sueltos en las calles.

Sin embargo, aún existen los perjuicios que afirman que los Pitbull son agresivos tanto con humanos como con otros perros. Al respecto, expertos en razas afirman que los comportamientos agresivos son inculcados por los mismos dueños.