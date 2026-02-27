El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que Sonora alcanzó su nivel más bajo de pobreza laboral en más de 15 años, al registrar 24.44% durante el cuarto trimestre del 2026, cifra inferior al promedio nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Sonora reduce pobreza laboral a mínimo histórico

El indicador de pobreza laboral evalúa el porcentaje de personas trabajadoras cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria, ubicándose por debajo de la línea de bienestar. En el caso de Sonora, la medición confirma una tendencia sostenida a la baja, consolidando un avance en materia económica y social.

Sonora alcanzó su nivel más bajo de pobreza laboral en más de 15 años (cortesía)

Este resultado se atribuye a la estrategia estatal, impulsada por el gobernador Durazo Montaño, enfocada en la atracción de inversiones, expansión del empleo formal y fortalecimiento de las condiciones salariales, con el objetivo de garantizar políticas orientadas a generar mayor certidumbre económica y un entorno favorable para el crecimiento productivo.

El avance se enmarca en la política salarial promovida por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo enfoque ha priorizado la recuperación del poder adquisitivo y el fortalecimiento del ingreso de las familias.

Sonora alcanzó su nivel más bajo de pobreza laboral en más de 15 años (cortesía)

De acuerdo con el reporte del INEGI, el 24.44% registrado en el cuarto trimestre representa no solo un dato estadístico favorable, sino un indicador del impacto que han tenido las acciones conjuntas en el mercado laboral sonorense.

La administración de Alfonso Durazo señaló que continuará promoviendo inversiones estratégicas, generando empleos y estabilidad económica, con el objetivo de mantener la reducción de la pobreza laboral y avanzar hacia un modelo de desarrollo que traduzca el crecimiento en bienestar para las familias sonorenses.