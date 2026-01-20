Tras la muerte de Serge Enríquez Tolano, sería el regidor del PVEM el nuevo alcalde de Bácum, Sonora, Juan de Dios Jacobi Cuevas.

La tarde de este lunes 19 de enero, el ayuntamiento de Bácum, Sonora, confirmó la muerte de su alcalde, por lo que señaló que se comenzaría con el proceso de ley para elegir a su sustituto.

¿Quién es Juan de Dios Jacobi Cuevas? Regidor del PVEM de Bácum, Sonora

Juan de Dios Jacobi Cuevas es un regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); no se tiene mayor información sobre el funcionario.

¿Quién es Juan de Dios Jocobi Cuevas? Regidor del PVEM (Captura de pantalla)

¿Qué edad tiene Juan de Dios Jacobi Cuevas?

Se desconoce la edad de Juan de Dios Jacobi Cuevas, así como la edad de nacimiento del regidor del PVEM.

¿Quién es la esposa de Juan de Dios Jacobi Cuevas?

Consecuente de la falta de redes sociales, no se tiene información sobre el estado civil de Juan de Dios Jacobi Cuevas.

¿Juan de Dios Jacobi Cuevas tiene hijos?

Se desconoce si Juan de Dios Jacobi Cuevas tendría hijos.

¿Qué estudió Juan de Dios Jacobi Cuevas?

La cédula profesional de Juan de Dios Jacobi Cuevas no se encuentra en el Registro Nacional de Profesionistas.

¿En qué ha trabajado Juan de Dios Jacobi Cuevas?

El PVEM no tiene disponible el currículum de Juan de Dios Jacobi Cuevas, por lo que no se tiene información sobre sus trabajos previos a convertirse en regidor de Bácum.

Juan de Dios Jacobi Cuevas sería el nuevo alcalde de Bácum, Sonora

Sería el regidor Juan de Dios Jacobi Cuevas quien asumirá como nuevo alcalde de Bácum, Sonora tras la muerte de Serge Enríquez Tolano.

De momento, ni Juan de Dios Jacobi Cuevas ni el ayuntamiento de Bácum han confirmado dicha información y en su comunicado expresaron que se elegiría al nuevo alcalde acorde con los procedimientos institucionales.

Esto en cumplimiento al marco legal vigente y para garantizar la continuidad de la administración de Serge Enríquez Tolano en Bácum.