Gracias a las estrategias del gobernador Alfonso Durazo Montaño, la empresa South32 anunció una inversión en el Puerto de Guaymas para movilizar la producción de zinc a través de este puerto, fortaleciendo el comercio entre Estados Unidos y Sonora.

La modernización del Puerto de Guaymas fue impulsada por el gobernador y por la presidenta Claudia Sheinbaum, con una inversión de 130 mil millones de pesos, fortaleciendo el Plan Sonora de aprovechar la infraestructura logística del estado para impulsar el desarrollo regional.

Alfonso Durazo destaca impacto económico de la decisión de South32

Durazo dio a conocer que el Proyecto Hermosa de South32 es uno de los desarrollos mineros más importantes de América del Norte, por lo que el Puerto de Guaymas servirá como punto de salida de los minerales que se extraerán de la mina ubicada en Arizona.

El Puerto de Guaymas se consolida como plataforma logística estratégica del Plan Sonora (Cortesía)

Durante el anuncio, el mandatario estuvo acompañado por Miguel Lamadrid, gerente general de Operaciones de South32, y Simón Charter, gerente de Asuntos Externos de la empresa, donde aseguró que esta decisión impactará de manera directa en la economía estatal y en la integración productiva de la región fronteriza.

“Han tomado la decisión de movilizar los minerales, de zinc particularmente, que extraerán de la mina a través del puerto de Guaymas. Es una gran noticia para nuestro estado; vamos a formalizarla con la firma de un memorándum de entendimiento, un convenio de colaboración, la mina y el puerto de Guaymas, por lo pronto, me da muchísimo gusto” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

South32 es una empresa minera que se enfoca en la producción de minerales críticos para la transición energética, como manganeso, zinc, plata y plomo, consolidando a Sonora como un actor estratégico en las cadenas globales de suministro.

Con esta alianza, Sonora se consolida como el estado clave logístico, con el objetivo de impulsar nuevas inversiones en la entidad a través del Plan Sonora de Energías Sostenibles.