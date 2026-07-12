La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se mantiene la búsqueda de 3 reos que escaparon del Cereso II de Hermosillo, Sonora, identificados como:

Francisco Manuel Romero Carranza

Omar Milán Tena

Paul Alexis Téllez Olguín

Las autoridades competentes tienen tres órdenes de reaprehensión vigentes contra los sujetos, quienes ya cumplían condenas en el centro penitenciario mencionado.

Piden ayuda para localizar a 3 reos que escaparon del Cereso II de Hermosillo

En un comunicado de Seguridad Sonora, difundido el 11 de julio, se informó que sigue vigente el operativo coordinado para la reaprehensión de Francisco Manuel Romero Carranza, Omar Milán Tena y Paul Alexis Téllez Olguín.

Como parte de las labores de búsqueda, corporaciones federales, estatales y municipales llevan a cabo tareas de inteligencia, vigilancia, seguimiento y rastreo en diferentes puntos del estado.

La SSPC mantendrá estas acciones hasta lograr su captura y presentación ante la autoridad competente. En caso de contar con información que contribuya a su localización, se pide a la ciudadanía comunicarse al:

9-1-1

089

Buscan a 3 reos que escaparon del Cereso II de Hermosillo (Seguridad Sonora )

¿Cómo escaparon los 3 reos que escaparon del Cereso II de Hermosillo?

Se informó que la ausencia de los internos fue detectada alrededor de las 5:30 horas durante el pase de lista realizado por personal del centro penitenciario, localizado en el kilómetro 21 de la carretera estatal 100.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente cómo lograron escapar Francisco Manuel Romero Carranza, Omar Milan Tena y Paul Alexis Téllez Olguín del Cereso II de Hermosillo, Sonora.