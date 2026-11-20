Filiberto, alias “El Homy”, fue detenido en Guadalajara durante un operativo entre autoridades mexicanas y de Estados Unidos, cuyo gobierno lo buscaba por su presunta participación en un homicidio.

De acuerdo con la información, la detención de Filiberto “El Homy” se realizó este jueves 19 de noviembre en la colonia Del Fresno, en Jalisco, tras el despliegue de elementos de:

Policía de Jalisco

Agencia de Investigación Criminal de la FGR

INTERPOL México

Servicio de Alguaciles de Estados Unidos

Operativo en Guadalajara deja la captura de Filiberto “El Homy”, buscado en Estados Unidos por homicidio

Corporaciones de seguridad de México y Estados Unidos realizaron trabajos de inteligencia e intercambio de información para localizar a Filiberto “El Homy”, quien fue detenido por el presunto delito de homicidio.

Detienen a Filiberto “El Homy” en Guadalajara, buscado por Estados Unidos (Captura de pantura)

El operativo que llevó a su captura incluyó patrullajes de la Policía Cibernética, monitoreo en tiempo real mediante la Unidad de Drones y la intervención de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía de Jalisco.

Reportes señalan que el hombre era buscado por la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato de una mujer ocurrido en Los Ángeles, California, en agosto de 2019.

Desde entonces, Filiberto “El Homy” fue señalado como un objetivo prioritario de Estados Unidos y contaba con una orden de captura con fines de extradición emitida en octubre de 2024 por un tribunal de distrito.

Detienen a Filiberto “El Homy” en Guadalajara, buscado por Estados Unidos (Redes sociales)

Tras su captura, Filiberto “El Homy” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde quedó a disposición de las autoridades para continuar con el procedimiento legal correspondiente.