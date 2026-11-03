La coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Lorenia Valles Sampedro, anunció que visitará San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Plutarco Elías Calles y Caborca los días 3 y 4 de noviembre, como parte de las asambleas informativas “La Patria no se vende, se ama y se defiende”.

La gira contempla encuentros con militantes y simpatizantes para informar sobre los logros del humanismo mexicano, fortalecer la organización territorial y convocar a la ciudadanía a participar en la defensa de la transformación y la soberanía nacional.

Lorenia Valles recorrerá San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca y Plutarco Elías Calles. (Cortesía)

Lorenia Valles fortalece la organización territorial de la Transformación en Sonora

Valles Sampedro explicó que, como coordinadora estatal, asumió el compromiso de mantener informada a la militancia y a las personas simpatizantes, además de impulsar la organización del movimiento en cada municipio.

La dirigente señaló que el trabajo de la Cuarta Transformación se basa en la cercanía con la población y en el diálogo constante con las comunidades, a diferencia, afirmó, de los partidos de oposición, cuya actividad política, dijo, se concentra en acuerdos y relaciones públicas.

Recuerdo que, cuando inicié este camino hace más de 30 años, la gente solía decir que los políticos solo tocaban su puerta cuando se trataba de pedir su apoyo. Con la Cuarta Transformación las cosas cambiaron: la base de nuestra responsabilidad es escuchar a las personas todos los días, ya sea en sus casas o en las asambleas comunitarias, pues su sentir es la sabiduría del movimiento. Lorenia Valles, Coordinadora de la Defensa y la Soberanía Nacional en Sonora.

La agenda de actividades comenzará el martes 3 de noviembre en San Luis Río Colorado, donde la asamblea se realizará a las 11:00 horas en el Parque La Tortuga. Ese mismo día, a las 17:00 horas, continuará en Puerto Peñasco, en el Parque El Abuelo.

El miércoles 4 de noviembre, Valles encabezará un encuentro a las 11:00 horas en el municipio de Plutarco Elías Calles, en el Deportivo de Fútbol 7. La última asamblea tendrá lugar a las 17:00 horas en Caborca, en el Parque Las Torres.

Con este recorrido, la coordinadora estatal busca mantener el contacto con las comunidades del norte de Sonora y dar continuidad a las actividades de información y organización territorial de la Transformación.