Lorenia Valles Sampedro, coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, participó en un encuentro de diálogo entre coordinadores estatales y senadores del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República.

Durante la reunión, convocada por el coordinador parlamentario Ignacio Mier Velazco, y en la que también estuvo presente Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado, Valles destacó las aportaciones de esta cámara legislativa a la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación.

Lorenia Valles destaca aprobación de 29 reformas constitucionales

La legisladora federal con licencia recordó su participación en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión y señaló que, como senadora, contribuyó a la aprobación de 29 reformas constitucionales, de las cuales 27 ya sustentan el ejercicio de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el cumplimiento de sus 100 compromisos con la ciudadanía.

Me siento orgullosa de ser parte de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión y, como senadora de la República, haber contribuido a la aprobación de 29 reformas constitucionales, de las cuales 27 ya están sustentando el ejercicio de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el cumplimiento de sus 100 compromisos con la gente. Lorenia Valles, Senadora de Morena.

Valles Sampedro también mencionó los cambios constitucionales y legales que, desde su perspectiva, contribuyen al desarrollo de las familias y al fortalecimiento de la soberanía nacional. Entre ellos destacó el reconocimiento de los programas del Bienestar como derechos sociales, así como la recuperación de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas nacionales.

Lorenia Valles llama a fortalecer la organización de la 4T en Sonora

La coordinadora estatal señaló que la nueva responsabilidad de quienes encabezan las coordinaciones estatales consiste en fortalecer los avances de la Transformación en el territorio y mantener el contacto directo con la población.

En ese sentido, refrendó su disposición para informar sobre los avances legislativos y de gobierno de la Cuarta Transformación en los municipios de Sonora.

El encuentro reunió a coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional con integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, en un espacio de diálogo sobre el trabajo legislativo y la organización territorial del movimiento.