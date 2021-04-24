Ubisoft reveló una nueva entrega de Assassin’s Creed para este 2014, se trata de Assassin’s Creed: Rogue, el cual presentará una dinámica diferente al tener como protagonista a Shay Patrick Cormack; un antiguo Asesino convertido en Templario que se dedica a cazar a los miembro de su antiguo gremio.

El juego será exclusivo del PS3 y Xbox 360; estará disponible el 11 de noviembre de 2014. No sabemos si estará relacionado de alguna forma con Unity, la edición para PS4 y One de la franquicia.

Con información de Assassin’s Creed.