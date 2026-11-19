La coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, Lorenia Valles reconoció el compromiso de la Cuarta Transformación con el incremento progresivo del salario mínimo, una política que, afirmó, busca fortalecer el poder adquisitivo de las familias mexicanas y mejorar sus condiciones de vida.

La legisladora señaló que entre 2018 y 2026 el salario mínimo en México aumentó 154 por ciento en términos reales y sostuvo que esta tendencia continuará en 2027, en el marco de la próxima negociación salarial.

Negociación salarial 2027 comenzará el 26 de noviembre

Luego del anuncio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sobre el inicio de la negociación salarial 2027, previsto para el próximo 26 de noviembre, la coordinadora de la Transformación, Lorenia Valles comentó que se estima un nuevo incremento de entre 10 y 15 por ciento.

La legisladora consideró que la política salarial impulsada por la Cuarta Transformación representa un acto de justicia distributiva en favor de las personas trabajadoras y sus familias.

Un compromiso de la Cuarta Transformación con las y los trabajadores de México ha sido el aumento progresivo del salario mínimo, de tal manera que las familias recuperen su poder adquisitivo y el salario alcance para la compra de 2.5 canastas básicas, lo cual ya sucede en los municipios de la zona económica de la frontera norte. Entre 2018 y 2026, el salario mínimo aumento 154% en términos reales y así continuará en 2027. Lorenia Valles, Coordinadora de Morena en Sonora

Recuperación del poder adquisitivo y política salarial

La coordinadora de la Transformación en Sonora, Lorenia Valles destacó que la recuperación del poder adquisitivo forma parte de los objetivos de la política salarial, junto con las acciones sociales que, de acuerdo con lo señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum, han contribuido a reducir la pobreza y ampliar la clase media.

La coordinadora de Morena hizo referencia a la participación de la presidenta de la República en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, donde destacó la relevancia de la política social y salarial para el crecimiento de la clase media y la reducción de la pobreza.

En ese contexto, la coordinadora de la Transformación en Sonora, Lorenia Valles señaló que la política salarial de Claudia Sheinbaum ha colocado a México como un referente internacional en los esfuerzos gubernamentales para garantizar la calidad de vida de la población.

La primavera laboral de la Cuarta Transformación

La coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora también habló sobre la llamada primavera laboral, término utilizado por la presidenta Claudia Sheinbaum para referirse a las medidas impulsadas en favor de las condiciones laborales.

Entre estas acciones mencionó el aumento salarial en México, el derecho a 12 días de vacaciones durante el primer año de trabajo, la reivindicación del derecho a la vivienda y la reducción de la jornada laboral, cuya implementación comenzará en 2007, de acuerdo con el comunicado.

Valles Sampedro reiteró que el aumento al salario mínimo 2027 forma parte de la continuidad de estas políticas, con las que se busca que el ingreso de las personas trabajadoras alcance para cubrir sus necesidades y las de sus familias.