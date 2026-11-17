La coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, Lorenia Valles, destacó que la participación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la Cumbre de Líderes de APEC 2026 contribuirá a promover el Plan México y fortalecer los vínculos de cooperación económica con la región Asia-Pacífico.

En el marco de la asistencia de la presidenta al Foro de Cooperación Asia-Pacífico, que se realiza del 15 al 20 de noviembre en Shenzhen, China, Valles Sampedro señaló que el encuentro representa una oportunidad para posicionar a México ante las economías de Asia-Pacífico.

La coordinadora de la Defensa destacó que, además de participar en la reunión plenaria, Sheinbaum será oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios del foro y sostendrá encuentros con los mandatarios de Australia, Canadá, China y Vietnam.

¿Qué representa la participación de México en la APEC 2026?

De acuerdo con la coordinadora de la Defensa de la Transformación, el objetivo de este foro económico es impulsar las inversiones y comercio internacional, así como la cooperación técnica entre sus integrantes.

La coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, Lorenia Valles también destacó que entre los miembros de APEC se encuentran China, Estados Unidos, Rusia y economías tecnológicas del sudeste asiático.

La coordinadora de la Defensa consideró que la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en este espacio multilateral puede contribuir a fortalecer la promoción económica del país y los lazos con las naciones participantes.

Lorenia Valles destaca el potencial económico de Sonora

La coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Lorenia Valles señaló que la vinculación con la región Asia-Pacífico es relevante para Sonora, debido a los proyectos relacionados con la transición energética y el desarrollo industrial.

En ese contexto, mencionó el Plan Sonora de Energías Sostenibles, impulsado por el gobernador Alfonso Durazo, que, de acuerdo con Valles, se ha traducido en la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco y en proyectos para desarrollar la industria de electromovilidad y semiconductores.

La sonorense sostuvo que estos proyectos forman parte de las oportunidades de vinculación económica y cooperación que pueden fortalecerse mediante la participación de México en la APEC.