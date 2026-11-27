La política sonorense Lorenia Valles Sampedro fue presentada por Morena como precandidata única a la gubernatura de Sonora. Con 30 años de trayectoria dentro del proyecto político que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador, buscará encabezar los trabajos de la Cuarta Transformación en la entidad.

Valles es licenciada en Administración de Empresas Turísticas por el CESUES y maestra en Administración Pública por el ISAP, A. C. También cuenta con estudios de maestría en Democracia y Parlamento por la UNAM y la Universidad de Salamanca.

Se desempeñó como diputada federal en tres legislaturas y fue responsable del Sistema DIF Sonora. Actualmente es senadora de la República con licencia.

Lorenia Valles refrenda su compromiso con Sonora al encabezar los trabajos de la Cuarta Transformación

Tras su presentación como precandidata única, Lorenia Valles señaló que liderar los trabajos de la Transformación en Sonora representa la responsabilidad más importante de su trayectoria política. Recordó que desde su juventud encontró su vocación en el servicio público, con la intención de impulsar la justicia social y la democratización de la vida pública.

La política también reconoció la participación de los liderazgos y fuerzas políticas de la entidad para construir en unidad el segundo piso de la Cuarta Transformación. Asimismo, afirmó que continuará sumando esfuerzos con las y los sonorenses que comparten los principios de honestidad y compromiso social, así como el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el calendario del Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027, las precampañas para la gubernatura de Sonora se realizarán del 2 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027.