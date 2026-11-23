Lorenia Valles, coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, llamó a mantener la unidad del movimiento y continuar el trabajo territorial en Hermosillo, junto a Célida López, coordinadora municipal.

El pronunciamiento se realizó durante la asamblea informativa “La Patria no se vende, se ama y se defiende”, celebrada el domingo 22 de noviembre de 2026 en Hermosillo. Valles señaló que el objetivo es mantener el diálogo con la población y dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación.

Lorenia Valles y Célida López llaman a trabajar en unidad en Hermosillo

Durante el encuentro, Lorenia Valles afirmó que existe compromiso entre quienes integran el movimiento para mantener la unidad política y continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación.

La coordinadora estatal sostuvo que el movimiento cuenta con convicciones y compromiso con la población, por lo que consideró necesario mantener la organización para dar continuidad a lo que denominó el legado de la 4T, enfocado en el bienestar y el futuro de las familias.

Asimismo, señaló que, junto a Célida López, continuará recorriendo las colonias y comunidades de Hermosillo para dialogar con sus habitantes y conocer sus planteamientos.

Célida López respalda llamado a preservar la continuidad de la Cuarta Transformación

Por su parte, Célida López respaldó el llamado de Lorenia Valles a trabajar en unidad para mantener la continuidad del proyecto político y recuperar el camino de la Transformación en Hermosillo.

La coordinadora municipal coincidió en la importancia de fortalecer la organización territorial y preservar los planteamientos del movimiento.

La asamblea informativa “La Patria no se vende, se ama y se defiende” formó parte de las actividades de Lorenia Valles en Sonora, donde reiteró su llamado a mantener la unidad y el diálogo con la ciudadanía.