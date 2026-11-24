La coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, Lorenia Valles Sampedro, reconoció el compromiso de la Cuarta Transformación con el bienestar de las infancias de México, que representan alrededor del 27 por ciento de la población del país.

En el marco del Día Mundial de la Infancia, celebrado el pasado 20 de noviembre, la morenista destacó las acciones impulsadas por las administraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo para promover el desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes.

La fecha conmemora la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño por la Organización de las Naciones Unidas en 1989.

¿Qué programas impulsa la 4T para las infancias?

La coordinadora de la Defensa de la Transformación, Lorenia Valles señaló que entre los programas dirigidos a las infancias se encuentran las becas para estudiantes en México, que abarcan educación inicial, primaria, secundaria y preparatoria, así como el programa “La Escuela es Nuestra”, enfocado en el mejoramiento de la infraestructura educativa.

También destacó acciones relacionadas con la prevención de las adicciones, la promoción de la salud mental y el uso saludable de las tecnologías digitales, como los teléfonos celulares y las redes sociales.

La legisladora federal con licencia reconoció que el compromiso público con este grupo de atención prioritaria también se refleja en el marco normativo para garantizar y proteger los derechos de la niñez en México, bajo el principio del interés superior de la niñez.

Lorenia Valles destaca marco legal de protección infantil

La coordinadora de la Defensa de la Transformación, Lorenia Valles señaló que, aunque existen retos para asegurar que niñas, niños y adolescentes disfruten plenamente de sus derechos, la prioridad también se observa en el marco jurídico que los protege y en el presupuesto destinado a su desarrollo.

Aunque existen retos para asegurar que niñas, niños y adolescentes disfruten plenamente sus derechos, la prioridad se observa el marco jurídico que les protege y el presupuesto que se destina a su desarrollo. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño; la Constitución federal; la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y aquellas normas que van actualizándose según las necesidades de las nuevas generaciones. Lorenia Valles Sampedro, coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora

La coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora reiteró el reconocimiento a las acciones encaminadas a garantizar el desarrollo y la protección de las infancias, así como a fortalecer las políticas públicas dirigidas a las nuevas generaciones.