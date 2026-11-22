Lorenia Valles Sampedro convocó a jefas de familia, jóvenes, estudiantes y emprendedoras a fortalecer la organización y participación de las mujeres en sus comunidades, durante el lanzamiento del Programa Almas, organizado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Sonora.

El encuentro, coordinado por Alessandra Porchas, reunió a mujeres interesadas en impulsar su liderazgo y ampliar sus oportunidades de participación en distintos ámbitos. Durante el evento, Valles afirmó que las mujeres son protagonistas de la transformación que vive Sonora y México, y destacó su papel en la construcción de una sociedad más igualitaria.

Lorenia Valles llama a fortalecer la participación de las mujeres en Sonora

La coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional señaló que los avances en igualdad y bienestar son resultado de una lucha histórica de las mujeres, así como de un proceso que ha abierto mayores espacios para su participación y desarrollo.

Durante su intervención, también reconoció las acciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en favor de las mujeres, entre ellas la creación de la Secretaría de las Mujeres, los Centros LIBRE y programas como Pensión Mujeres Bienestar y Tejedoras de la Patria.

Valles Sampedro sostuvo que es necesario continuar construyendo condiciones para que las mujeres puedan tomar decisiones, participar en la vida pública, emprender y ocupar espacios en los distintos sectores de la sociedad.

Programa Almas busca impulsar redes de apoyo y emprendimientos de mujeres

Por su parte, el dirigente del PVEM en Sonora, Manuel Acosta Gutiérrez, explicó que el Programa Almas tiene como objetivo fortalecer las redes de apoyo entre mujeres, impulsar sus emprendimientos y promover su participación en el desarrollo de sus comunidades.

La iniciativa está dirigida a mujeres de distintos sectores, como jefas de familia, estudiantes, jóvenes y emprendedoras, con el propósito de fomentar su organización y liderazgo comunitario.

El lanzamiento del programa forma parte de las actividades del Partido Verde en Sonora para promover la participación de las mujeres y generar espacios de colaboración en sus comunidades.