Jesús Iván Mercado de 21 años de edad, boxeador de Sonora, fue ejecutado en San Luis Río Colorado; su cuerpo fue encontrado en la carretera al Golfo de Santa Clara.

De acuerdo con la información disponible, el cuerpo de Jesús Iván Mercado fue encontrado sin vida envuelto en una cobija atada con cinta canela.

Jesús Iván Mercado (Especial)

Ejecutan a Jesús Iván Mercado en Sonora, promesa del boxeo mexicano

Jesús Iván Mercado fue encontrado muerto en San Luis Río Colorado, Sonora en la carretera al Golfo de Santa Clara, cerca de la frontera de Estados Unidos y México.

El boxeador de 21 años de edad, fue encontrado por el Colectivo Buscando en San Luis R.C. Sonora el 15 de septiembre de 2025.

El Colectivo Buscando en San Luis R.C. Sonora compartió señas particulares del hallazgo, tales como tatuajes que tenía el boxeador Jesús Iván Mercado.

Posteriormente se informó que la familia del boxeador mexicano ya había sido localizada, mismos que identificaron el cuerpo de Jesús Iván Mercado.

Jesús Iván Mercado era una promesa del boxeo mexicano a sus 21 años de edad

Jesús Iván Mercado Cabrera, era un joven boxeador originario de Nogales, Sonora quien peleaba en la división gallo.

La marca del boxeador eran 7 victorias y 9 derrotas; 5 de sus triunfos fueron logrados por nocaut.

Se sabe que hace unos días, Jesús Iván Mercado realizó un viaje a Ciudad Juárez para una pelea; sin embargo, hasta ahora se desconocen los motivos del porque se encontraba en San Luis Río Colorado, Sonora.

Tampoco hay información oficial por parte de las autoridades de Sonora tras darse a conocer sobre la ejecución del boxeador mexicano Jesús Iván Mercado.