Fue detenida Andrea Fernanda N, esposa del ex subdirector de contabilidad del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP) de Sonora, Juan Alan Araujo Ahumada.

Esta detención se hizo mientras el ex funcionario de CECOP se encuentra prófugo de la justicia .

A Andrea Fernanda N le fue dictada prisión preventiva justificada por el delito de enriquecimiento ilícito.

Encarcelan a esposa de Juan Alan Araujo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que se encarceló a la mujer luego de que formuló la imputación luego de que se presume él desvío de 106 millones de pesos de recursos públicos.

La Fiscalía de Sonora dijo que la imputada ya se encontraba vinculada a proceso por peculado y ahora se amplió el ejercicio de la acción penal por el delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la acusación, Andrea Fernanda N participó de manera activa en el esquema de peculado para ocultar y mover el dinero que sustrajeron de las arcas públicas mediante el puesto de su esposo.

Juan Alan Araujo Ahumada y su esposa exhibían una vida de lujos

Tanto Andrea Fernanda N como su esposo Juan Alan Araujo Ahumada presumían su vida de lujos en redes sociales por lo que llamaron la atención.

Sus lujos consistían en restaurantes de lujo, vacaciones en Europa, residencias de lujo y una boda en la zona más exclusiva de Hermosillo, Sonora.

Están documentados gastos en el Club de Golf Los Lagos, dónde se llevó a cabo una lujosa boda en un exclusivo residencial en Hermosillo.

La Fiscalía dijo que se tienen documentadas transferencias bancarias realizadas entre septiembre de 2023 y marzo de 2025 que venían de cuentas a nombre del funcionario.

Las investigaciones continúan para seguir documentando las adquisiciones de lujo de la pareja.

La próxima audiencia de Andrea Fernanda N será el 12 de septiembre de 2025.

Ahora se sabe que parte de los 106 millones de pesos desviados fueron de recursos destinados a la rehabilitación del mercado municipal 1 de Hermosillo, Sonora, el cual tiene trabajos pendientes.