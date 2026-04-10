A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad de México dio a conocer el hallazgo de un túnel clandestino entre Nogales, Sonora y el territorio de Estados Unidos.

Junto con el hallazgo del túnel entre Nogales y Estados Unidos se detuvo a un sujeto bajo los cargos de contrabando y tráfico de personas.

El hallazgo del túnel entre Nogales y Estados Unidos fue un trabajo de inteligencia conjunta

De acuerdo con el comunicado, se logró la localización del túnel entre Nogales y Estados Unidos gracias a un trabajo de inteligencia conjunta entre los dos países.

El túnel clandestino entre Nogales y Estados Unidos se encontraba en un domicilio en la colonia Centro, en la mencionada localidad de Sonora.

Túnel entre Nogales y Estados Unidos (Especial)

La excavación tenía una profundidad de 4.5 metros y una longitud de 79 metros, aunque no contaba con una salida, lo que significa que apenas se encontraba en construcción.

En el lugar también se encontró a una persona, la cual fue detenida con cargos de contrabando y tráfico de personas, además de estar ligada a un grupo delictivo local.

El detenido también contaba con 21 cartuchos útiles de arma de fuego, además de tener actividades de vigilancia de la zona.

Ronald Johnson destaca el hallazgo del túnel entre Nogales y Estados Unidos

Tras el hallazgo del túnel entre Nogales y Estados Unidos, el embajador Ronald Johnson alabó el trabajo realizado por autoridades de ambos países.

Señaló que México y Estados Unidos no dan tregua a las redes criminales, y destacó que "Cuando trabajamos juntos, no tienen dónde esconderse”.

Finalmente reiteró el compromiso de los gobiernos de México y Estados Unidos, que es proteger a la gente y mantener seguras a las comunidades de las dos naciones.

Hay que señalar que desde el inicio de la actual administración de Donald Trump, se ha puesto especial énfasis en el combate conjunto al crimen organizado.