Un juez decidió que la primera audiencia del proceso penal por el incendio en la tienda Waldo’s de Hermosillo, Sonora, fuese aplazada para el viernes 26 de diciembre de 2025.

La determinación judicial ocurrió luego de que las defensas del caso comunicaran que no pudieron tener acceso oportuno y completo a las carpetas de investigación por el incendio en el Waldo’s de Sonora.

Sobre ese argumento, el juez consideró que la Fiscalía de Sonora no cumplió con la entrega del expediente, el cual es un requisito para que se realice una defensa adecuada por parte de los abogados de la tienda Waldo’s.

Medida cautelar de prisión preventiva se mantiene para los siete detenidos por el incendio en Waldo’s de Sonora

El aplazamiento de la audiencia por el incendio en Waldo’s de Sonora ocurre en medio de la investigación que involucra a 25 personas imputadas, entre los que se incluye a funcionarios, exfuncionarios estatales y municipales.

Audiencia por incendio en Waldo's Hermosillo será hoy 24 de diciembre (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Entre los nombres incluidos por su presunta responsabilidad en el incendio que dejó 24 personas muertas, figuran por orden:

José Martín M

Alberto José G.

José Luis A.

Martín Eduardo D.

Lizeth López G.

Emmanuel V.

Jesús Fabián V.

Viviana M.

Ernesto R.

Jesús Ángel R.

Armando C.

Jesús Fernando M.

Durante la audiencia inicial que duró cuatro horas, los abogados de los presuntos responsables del incendio en el Waldo’s de Sonora señalaron supuestas irregularidades en las órdenes de aprehensión y en los cateos.

Además, señalaron que el expediente les fue entregado apenas una hora antes, por lo que el juez concedió el aplazamiento de la audiencia y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para los siete imputados.

En tanto, las autoridades sostienen que la sucursal operaba sin cumplir con la totalidad de los permisos vigentes en materia de seguridad y protección civil, así como una falsificación en los documentos.