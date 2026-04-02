El gobernador Alfonso Durazo Montaño puso en marcha el subsidio a la tarifa eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Sonora, vigente del 1 de abril al 31 de octubre, como parte de las gestiones para apoyar la economía de las familias durante la temporada de altas temperaturas.

Este acuerdo representa un avance histórico, ya que amplía el beneficio a siete meses, cuando anteriormente iniciaba en mayo, además de mejorar los rangos de consumo para permitir mayor uso de energía a menor costo.

Sonora amplía subsidio eléctrico con más beneficios para las familias

Alfonso Durazo destacó que el convenio permite ofrecer más tiempo de apoyo, al pasar de seis a siete meses, además de modificar los rangos de consumo de 4 a 3, lo que facilita el acceso a más kilowatts a precios preferenciales.

El mandatario estatal subrayó que, aunque el subsidio representa un alivio económico, es fundamental mantener un consumo responsable de energía en los hogares.

Con este esquema, se aplicará la tarifa 1F en todos los municipios de Sonora, lo que permitirá a las familias utilizar sistemas de ventilación y refrigeración sin que esto represente un impacto severo en su economía.

Asimismo, el nuevo modelo amplía el rango subsidiado y elimina condiciones tarifarias que anteriormente encarecían el servicio eléctrico, brindando un respaldo directo ante las altas temperaturas.

El gobernador reiteró que su administración continuará impulsando medidas enfocadas en el bienestar social, especialmente para apoyar a los sectores más vulnerables.