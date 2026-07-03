La jefa de gobierno Clara Brugada explica las claves de la nueva Ley de Ciudadanos en CDMX, una iniciativa aprobada por unanimidad en el Congreso capitalino.

“Esta ley sirve para que las mujeres tengan tiempo, para que se pueda dignificar el trabajo que hacen todos los días en casa y que no es valorado. Significa para reducir la tarea de los cuidados que recaen en las mujeres” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

La nueva Ley de Ciudados busca reconocer, distribuir y reducir la carga de trabajo de actividades históricamente delegadas a las mujeres en la labores del hogar y familia.

Claves de la Ley de Ciudadanos explicada por Clara Brugada

La Ley de Ciudadanos de la CDMX promulgada por Clara Brugada busca:

Desfeminizar, desmercantilizar y desfamilizarizar” el trabajo de los cuidados de la sociedad. Erradicar la división sexual del trabajo. Construcción de infraestructura y ampliar servicios públicos en apoyo a las y los ciudadanos. Sistema de educación inicial para las infancias obligatoria. Establece calcular el valor económico del trabajo no remunerado de cuidados Garantizar derechos para personas cuidadoras (derecho al descanso, salud física y mental, tiempo libre y bienestar emocional)

En Vivo | Acompáñame a la promulgación de la Ley de Cuidados en la Ciudad de México. https://t.co/wxlTltwwKO — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 2, 2026

Clara Brugada celebra la Ley de Ciudadanos de la CDMX

Clara Brugada promulgó la Ley de Ciudadanos con la intención de reconocer por primera vez el cuidado como un derecho humano universal.

“Tenemos una deuda histórica con las mujeres y hoy promulgamos no solo una ley, si no una ruta para empezarla a saldarla, garantizando tiempo para vivir, reconocer para dignificar y reducir para liberar” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

El gobierno de la CDMX se compromete a crear infraestructura que permitan que la población, en su mayoría mujeres, puedan acceder a espacio como:

Lavanderías

Comedores

Casas de día para adultos mayores

Centros de rehabilitación para personas con discapacidad

Estas nuevas infraestructuras se crearán con la intención de que las ciudadanas, quienes se encargan de las tareas cotidianas, puedan tener ayuda y tiempo libre.

“Las mujeres históricamente hemos sostenido el mundo con esta ley empezamos hacer justicia a las mujeres y ahora el mundo les toca sostener a las mujeres” Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Todas y todos hemos cuidado alguna vez, y sin excepción, necesitamos ser cuidados antes o después, como parte de nuestro ciclo natural de vida.



Con este paso histórico, nuestra capital reconoce por primera vez el cuidado como un derecho humano universal, transformándolo de una… pic.twitter.com/bX7IjKaO9u — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 2, 2026

La Ley de Ciudadanos tendrá un Sistema de Público de Cuidados

Clara Brugada mencionó que la Ley de Ciudadanos contempla un Sistema Público de Cuidados que busca atender a 100 mil personas al año.

Se contempla la construcción de:

100 nuevos centro UTOPÍAS

200 casas de las 3Rs del cuidado

300 centros de cuidado y desarrollo infantil

200 casas de día para adultos mayores

200 espacios para personas con discapacidad

La jefa de gobierno destacó que la CDMX es la primera ciudad del mundo en establecer la erradicación de la división sexual del trabajo.