Blanca Zulema “N”, exlíder de un colectivo de búsqueda de desaparecidos, fue detenida junto a Jesús Guillermo “N” por su presunta participación en el feminicidio de Karla Yureth, una joven de 19 años en San Luis Río Colorado, Sonora.

Según la investigación, Karla Yureth fue asfixiada tras un altercado personal y su cuerpo abandonado en una zona desértica.

Para evadir la justicia, Blanca Zulema fingió su propia desaparición, aprovechando su pasado en colectivos civiles, lo que retrasó su captura hasta el 8 de julio de 2026.

Blanca Zulema, buscadora de desaparecidos, fue detenida por feminicidio en Sonora

La detención de Blanca Zulema “N”, de 43 años, se llevó a cabo durante la madrugada del 8 de julio de 2026 en una vivienda de la colonia Solidaridad, en San Luis Río Colorado, Sonora.

Detienen a Blanca Zulema, buscadora de desaparecidos, acusada de feminicidio en Sonora (@fgjesonora / X )

Blanca Zulema fue detenida junto a Jesús Guillermo “N”, de 26 años, por el feminicidio de Karla Yureth, una joven de 19 años.

La captura fue realizada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en cumplimiento de una orden de aprehensión librada el 6 de julio por los delitos de feminicidio agravado y desaparición cometida por particulares.

Para evadir la justicia, Blanca Zulem fingió su propia desaparición aprovechando su pasado como líder del colectivo “Buscando en San Luis R.C.”, permitió que se difundiera una ficha de búsqueda asegurando que había sido vista por última vez el 30 de junio.

De manera extraoficial, se informó que la noche del 7 de julio (horas antes de su arresto formal) fue supuestamente localizada con vida en un predio baldío, atada de pies y manos junto a un hombre, tras un reporte al 911.

Las autoridades sostuvieron que este escenario fue una estrategia para ocultar su paradero, retrasar su captura y aprovechar la buena fe de los colectivos de búsqueda.

Esto es lo que se sabe sobre el feminicidio del que es acusada Blanca Zulema

El feminicidio ocurrió alrededor de las 03:00 horas del 15 de junio en un domicilio de la colonia Reforma, en el municipio de San Luis Río Colorado, donde presuntamente los imputados convivían con la víctima consumiendo alcohol y narcóticos.

La agresión se habría originado por un conflicto sentimental. Según la investigación, la joven fue golpeada y asfixiada con una bolsa de plástico.

Para deshacerse del cuerpo, lo colocaron en un contenedor de basura azul y lo trasladaron a una zona desértica, donde fue hallado por las autoridades el 20 de junio.

Tras la captura de Blanca Zulema y Jesús Guillermo “N” fueron presentados ante un Juez de Control, quien les formuló la imputación penal y dictó la medida de prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso para determinar su responsabilidad definitiva en el feminicidio.

Por su parte, el colectivo de búsqueda al que perteneció se deslindó de ella, aclarando que Blanca Zulema dejó de formar parte de la organización en 2023 debido a diferencias internas.

Y que solo difundieron su ficha de búsqueda inicial por solidaridad con sus familiares, quienes desconocían las órdenes de aprehensión en su contra.