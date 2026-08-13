Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que continúan los trabajos de evaluación tras el derrame de Ferromex en la localidad de Naco, Sonora.

En entrevista con Michelle Rivera para Radio Fórmula, Alicia Bárcena precisó que se derramaron 70 mil 300 litros de hidrosulfuro de sodio que se encontraban en un carrotanque de Ferromex que se descarriló.

Descartan riesgo para la población en Naco, Sonora, tras derrame de Ferromex; evaluaciones continúan

En entrevista, Alicia Bárcena indicó que las evaluaciones realizadas hasta el momento tras el derrame de Ferromex en Naco, Sonora, indican que no existe un riesgo inmediato para la población.

No obstante, las evaluaciones seguirán con el paso de los días hasta descartar cualquier anomalía que pueda afectar a los habitantes cercanos a la zona del derrame.

Adicional, esto no implica que el derrame de hidrosulfuro de sodio no haya afectado el ecosistema de la zona.

Es por ello que la Semarnat instó a Ferromex a llevar a cabo una serie de acciones a seguir para contrarrestar esta situación, en una zona de más de 5 mil 200 metros cuadrados.

Esto hasta que las pruebas que especialistas ha recolectado de la zona, así como los resultados del monitoreo diario se encuentran listas.