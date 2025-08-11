La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el primer consultorio de medicina tradicional indígena, de la mano con el Instituto México del Seguro Social (IMSS), por medio del programa IMSS-Bienestar.

El primer consultorio de medicina tradicional yaqui será dirigido por María Francisca Rosario Matuz, doña Panchita, y estará ubicado en el pueblo de Vícam Switch, en el municipio de Guaymas, que se encuentra al sur del estado de Sonora.

El hospital fue inaugurado el 12 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, ya que durante la dictadura de Porfirio Díaz se llevó a cabo el exterminio de esta comunidad, pues no solo se buscó su sometimiento físico, sino también la eliminación su cultura y forma de vida.

Cofepris: Consultorio de medicina yaqui en IMSS-Bienestar atenderá con infusiones, ungüentos, masajes y limpias tradicionales

En este sentido, parte de lo aprobado permitirá el uso de infusiones, ungüentos, masajes y limpias tradicionales como métodos de curación, los cuales han sido empleados por María Francisca Rosario Matuz y su hija María Matuz, por más de 15 años, quienes a su vez aprendieron esto fuera de las aulas escolares.

“Aprendí de mi mamá porque ella sanaba, y también era partera. Ahí me daba cuenta cuando llevaba una persona a dar a luz; no me dejaban entrar pero yo siempre miraba”, contó Doña Panchita para el diario La Jornada.

Actualmente, existen 12 sanadores activos de medicina yaqui; ninguno cobra por sus servicios

El diario La Jornada visitó la casa de Doña Panchita, quien dirigirá el primer consultorio de medicina yaqui en hospital del IMSS-Bienestar, luego de ser aprobado por la Cofepris.

En ese contexto, el jardín a Doña Panchita cuenta con guayabos, ruda, epazote, hierba del golpe y el tabachín de la sierra, una flor que tiene la capacidad de remediar problemas de salud en los riñones, así como regular la presión y combatir la diabetes.

“Aquí se cura de todo”, explicó la mujer; “revisamos a la gente, les damos cita cada mes y, si traen un dolor, aquí vienen. Es su espacio”, precisó para dicho medio.

Actualmente, existen 12 sanadores activos de medicina yaqui, quienes no cobran por sus servicios, sino que se les retribuye por medio de una propina o un obsequio.