Claudia Sheinbaum impulsa el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y el Megabachetón 2026, con beneficios destacados para Sonora, al priorizar la modernización de la red federal, la rehabilitación de tramos estratégicos y el fortalecimiento de la conectividad en la región noroeste del país.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño resaltó el avance del programa en la entidad, al señalar que se prevé la modernización del tramo carretero México–Estación Don–Nogales, considerado una acción clave para el desarrollo logístico y comercial de la frontera norte.

Sonora avanza en la rehabilitación de carreteras con respaldo de Claudia Sheinbaum

Alfonso Durazo destacó que, de acuerdo con lo presentado por Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Sonora fue contemplado para trabajos de conservación en tramos del corredor México-Nogales, de Estación Don a Nogales.

Asimismo, el proyecto incluye intervenciones en corredores estratégicos como el del Pacífico Mazatlán-Matamoros y el Golfo-Norte, que abarcan los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

El proyecto de modernización carretera México–Estación Don–Nogales representa una acción clave para el desarrollo logístico y económico de Sonora, con trabajos de rehabilitación en las siguientes carreteras federales:

Carretera 2: Ímuris – Agua Prieta – Janos

Carretera 15: Guaymas – Hermosillo

Carretera 16: Hermosillo – Yécora

Carretera 17: Moctezuma – Agua Prieta

Estas acciones permitirán mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial y ampliar las oportunidades de crecimiento económico en la entidad.

Alfonso Durazo detalla alcances del Megabachetón 2026 en Sonora

Dentro del programa de rehabilitación de carreteras, la región noroeste del país tendrá una inversión de 8 mil 659 millones de pesos, destinada a la intervención de 3 mil 170 kilómetros, mediante trabajos de repavimentación con tres tipos de tratamiento:

Recuperación y carpeta, con retiro de hasta 30 centímetros de profundidad, reforzamiento de la base y colocación de nueva carpeta asfáltica.

Fresado y carpeta, para reforzar la base del camino y colocar una nueva capa asfáltica.

Microcarpeta, aplicada con pavimentadora especializada.

Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo avanzan en rehabilitación de carreteras en Sonora. (Cortesía )

A su vez, el programa Megabachetón 2026 contempla un sistema digital de control y seguimiento, que incluye:

Recorridos semanales de la red libre

Detección, registro y atención de daños en un máximo de 72 horas

Operación de 62 cuadrillas con equipos especializados para bacheo por tramos completos

En total, el programa a nivel federal prevé una inversión de 50 mil millones de pesos para la rehabilitación de 18 mil kilómetros de carreteras, trabajos que permitirán la generación de alrededor de 100 mil empleos en todo el país.