Gracias a las estrategias de seguridad de Alfonso Durazo Montaño, el estado de Sonora logró registrar una reducción sostenida en los homicidios dolosos con una disminución del 19.5% entre el 2024 y el 2025, así como una baja acumulada del 41% desde el 2021, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sonora destaca coordinación entre autoridades estatales y federales

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la reducción de los delitos de alto impacto en Sonora es el resultado de la estrecha colaboración entre el Gobierno del Estado y la estrategia nacional de seguridad, lo que ha permitido avanzar en la contención de la violencia.

Durazo consolida estrategia de seguridad: homicidios bajan casi 20% en Sonora (Cortesía)

Por su parte, el gobernador señaló que estos avances confirman que la coordinación entre los tres niveles de gobierno es clave para recuperar la paz y la tranquilidad en las comunidades.

“Estos resultados demuestran que, con coordinación, estrategia y trabajo permanente entre los tres órdenes de gobierno, como lo hacemos diariamente en la Mesa Estatal de Seguridad, se puede recuperar la paz y tranquilidad a las familias sonorenses” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Uno de los casos más relevantes es el municipio fronterizo de San Luis Río Colorado, que en años recientes se posicionó entre los lugares más violentos del país. Actualmente, la región logró una reducción del 95% en muertes violentas, tras la implementación del Mando Único Policial.

Este modelo ha permitido mejorar la inteligencia, reforzar la presencia de las corporaciones de seguridad y establecer una actuación más coordinada entre fuerzas estatales y federales, lo que ha generado impactos positivos en zonas consideradas de alta incidencia delictiva.

El gobierno de Sonora informó que la reducción en los homicidios dolosos forma parte de una política de seguridad focalizada, que prioriza la atención en regiones estratégicas, el fortalecimiento de las mesas de seguridad y la actuación preventiva para atender las causas de la violencia.

Con estos resultados, la administración estatal sostiene que continuará profundizando las acciones de seguridad para consolidar la tendencia a la baja en los delitos de alto impacto y avanzar hacia entornos más seguros en todo el estado.