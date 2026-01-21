El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, anunció el avance de la nueva Unidad de Especialidades en Neurodesarrollo (UEN) en Hermosillo, proyecto que busca ampliar y fortalecer los servicios públicos de salud dirigidos a la atención integral de personas con autismo y otros trastornos del neurodesarrollo.

La nueva unidad presenta un avance del 95% en su primera etapa y representa una inversión total de 22 millones 800 mil pesos, con lo que se brindará atención pública y gratuita a mil 290 pacientes con distintas condiciones.

Alfonso Durazo fortalece atención a pacientes con trastornos del neurodesarrollo

Durante un recorrido de supervisión, el mandatario estatal destacó que esta obra forma parte de una estrategia integral para garantizar la detección temprana, diagnóstico oportuno e intervención interdisciplinaria en condiciones como el trastorno del espectro autista, síndrome de Down y trastornos del lenguaje.

Alfonso Durazo precisó que, gracias a la puesta en marcha de estas unidades, en su administración la atención a servicios de neurodesarrollo ha crecido 40 por ciento, con sedes actualmente operando en:

Navojoa

Nogales

Empalme

Hermosillo

Es una instalación que será el doble, eventualmente el triple de la unidad que ya tenemos en funcionamiento. Le estamos dando la mayor relevancia posible a la atención del neurodesarrollo, y en estas instalaciones que prácticamente estaban abandonadas, estamos haciendo una inversión de 22.8 millones de pesos para instalar esta segunda unidad de especialidades en neurodesarrollo. Alfonso Durazo

Alfonso Durazo impulsa una nueva Unidad de Especialidades en Neurodesarrollo en Hermosillo. (Cortesía)

Alfonso Durazo impulsa espacios adecuados para atención especializada en Hermosillo

La UEN Hermosillo reanudará actividades en un inmueble asignado por los Servicios de Salud de Sonora, anteriormente conocido como el Albergue Luz Valencia, ubicado sobre el bulevar Luis Encinas Johnson, en la colonia San Benito.

El espacio cuenta con una superficie total de mil 513.81 metros cuadrados, lo que permitirá disponer de áreas suficientes para la atención clínica, terapéutica y administrativa, así como para labores de evaluación, seguimiento y orientación familiar.

Desde la apertura del servicio en agosto de 2023, la UEN Hermosillo ha brindado 22 mil servicios gratuitos, entre ellos consultas médicas especializadas, detección y diagnóstico, terapias integrales, así como atención en genética y nutrición, beneficiando a mil 624 usuarios en la capital sonorense. Actualmente, se atiende a mil 290 pacientes activos, con edades que van de los 0 a los 50 años.

Finalmente, el gobernador adelantó que al concluir su administración se contempla la operación de 11 Unidades de Especialidades en Neurodesarrollo en el estado, incluyendo nuevas sedes en Puerto Peñasco, Caborca y San Luis Río Colorado.