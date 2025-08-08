Juan Francisco Gim, el alcalde de Nogales, Sonora, que apoyaba las deportaciones y la política anti inmigrantes de Donald Trump, se pronunció luego de que le revocaron su visa de Estados Unidos.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, Juan Francisco Gim fue retenido por autoridades migratorias de Estados Unidos el pasado 5 de agosto, cuando intentó cruzar por la garita Dennis DeConcini.

Por lo ocurrido, las autoridades revocaron la visa del alcalde de Nogales que causó polémica debido a que manifestó su apoyo a las deportaciones y ahora ya habló del incidente.

En junio de 2025, en medio de la oleada de deportaciones en Estados Unidos, el alcalde Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, expresó su respaldo a las medidas antimigratorias desplegadas.

Entrevistado por una cadena de noticias de Estados Unidos, el presidente municipal señaló que las acciones ordenadas por el presidente Donald Trump, iban encaminadas a “limpiar la casa”.

Tras señalar que tal vez el presidente buscaría de forma posterior la mano de obra extranjera, Juan Francisco Gim dijo estar de acuerdo con las deportaciones, pues son una medida correcta.

A cerca de dos meses de que realizó esas polémicas declaraciones, alcalde de Nogales que dio la nota por decir que apoyaba deportaciones, sufrió la revocación de su visa de Estados Unidos.

Sobre lo ocurrido, se reporta que el 5 de agosto, Juan Francisco Gim intentó cruzar a Estados Unidos a través de la garita Dennis DeConcini, sin embargo, fue retenido por las autoridades migratorias.

Derivado del incidente migratorio que ocurrió unos días atrás, durante el cual se afirma que estuvo retenido por varias horas, se reveló que el alcalde de Nogales, Sonora, sufrió la revocación de su visa.

Juan Francisco Gim ya habló tras haber sido revocada su visa de Estados Unidos

Ante los reportes que se difundieron en los que se informó sobre la revocación de su visa de Estados Unidos, Juan Francisco Gim compartió un video en el que se pronunció sobre su situación migratoria.

En la grabación, el alcalde de Nogales, Sonora, confirmó que el gobierno de Estados Unidos sí le retiró la visa, medida de la cual aseguró, está acatando de forma respetuosa.

Pese a lo ocurrido, el presidente municipal dijo estar tranquilo y con la “conciencia en paz”, debido a que aseveró que la revocación no implica que se le haya acusado de algo indebido.

En ese sentido, expuso que se encuentra “seguro de que el tiempo” le dará la razón y detalló que la revocación obedece a un proceso administrativo que está enfrentando con “responsabilidad y respeto”.

Debido a lo anterior, Juan Francisco Gim hizo un llamado a la sociedad nogalense a no caer en “confrontaciones políticas” y por el contrario, pidió que se unan para trabajar unidos.