Autoridades de Estados Unidos informaron que a César Iván Sandoval, alcalde por Morena de San Luis Río Colorado, Sonora, le fue revocada su visa para poder ingresar a dicho país.

De acuerdo con los reportes, esto luego de que César Iván Sandoval fuera retenido por agentes migratorios de Estados Unidos, tras intentar entrar al país el jueves 13 de noviembre de 2025 en la frontera de San Luis, Arizona.

¿Quién es César Iván Sandoval?

César Iván Sandoval es alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora por Morena. Inició su periodo en 2024 y lo terminará en 2027.

Estados Unidos revoca la visa y retiene a César Iván Sandoval, alcalde de San Luis Río Colorado (@CesarIvan2018 / X)

¿Qué edad tiene César Iván Sandoval?

César Iván Sandoval nació el 8 de septiembre de 1972, por lo que tiene actualmente 53 años de edad.

¿Quién es la esposa de César Iván Sandoval?

César Iván Sandoval se encuentra casado con Antonia Montenegro Aragón, actual presidenta del DIF Sonora.

Antonia Montenegro Aragón, esposa de César Iván Sandoval, alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora (César Iván Sandoval / FB)

¿Cuántos hijos tiene César Iván Sandoval?

Se desconoce si el alcalde César Iván Sandoval tiene hijos.

¿Qué estudió César Iván Sandoval?

César Iván Sandoval cuenta con estudios en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) de Sonora.

¿En qué ha trabajado César Iván Sandoval?

César Iván Sandoval ha desempeñado diversos cargos públicos, entre ellos:

Promotor y Coordinador en la campaña a la presidencia municipal en el Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora, por Morena

Colaborador en logística, fiscalización y medios de campaña en el estado de Sonora

Asistente de coordinación en comités de colonia de Morena

Promotor de campaña de Claudia Sheinbaum en Sonora